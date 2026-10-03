قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس نيجيريا السابق لأبو العينين: أنت صديق وأخ.. ويمكننا تحقيق المزيد من التعاون والشراكة التجارية
النائب محمد أبو العينين ينظم حفل عشاء للمشاركين في منتدى العلمين أفريقيا للأعمال
باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.. القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر
عرض ليبي يقلب الموازين.. هل يرحل أشرف بن شرقي عن الأهلي؟
الدفاعات الإيرانية: إسقاط طائرة مسيرة في أجواء جزيرة قشم
حالات رفع عدادات الكهرباء الكودية والغرامات
الفريق إبراهيم العرابي.. مسيرة قائد من ميادين القتال إلى رئاسة أركان القوات المسلحة
أستاذ علوم سياسية: نزول المسؤولين للشارع يجب أن يكون دوريًا.. والشكوى التي لا تُحل «تتحول لشائعة»
أحمد موسى: إثيوبيا عايزة تبني قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.. ومصر ترفض ولن تسمح
حضن أبوي.. محمد صلاح يحتفل بلحظة دافئة مع نجله ليل
مرفوض.. أحمد موسى: إسرائيل وإثيوبيا عايزين ياخدوا جزء من الصومال لإنشاء ميناء على البحر الأحمر
أحمد موسى: مصر وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع إريتريا.. وتدعم السودان دولة واحدة دون تقسيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بسيارة فرعونية.. مغامر مصري يروج للسياحة برحلة برية من القاهرة للقطب الشمالي

المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي
كريم عاطف

في مغامرة تجمع بين السفر والاستكشاف والتحدي والترويج للسياحة المصرية، يخوض الرحالة والمدون المصري عمر بدوي رحلة استثنائية بسيارته الخاصة، انطلقت من مصر الى تركيا وستمر بعدد من الدول الأوروبية، وصولا إلى أقصى شمال النرويج، في رحلة يخطط لقطع نحو 7 الاف كيلومتر خلالها، وسط ظروف جوية وتحديات متزايدة كلما اقترب من القطب الشمالي.

في البداية يعمل عمرو بدوي في مجال الكتابة والتدوين عن السفر والرحلات منذ نحو 10 سنوات، وخلال هذه الفترة زار قرابة 80 دولة حول العالم، متنقلا بين أوروبا واسيا وأمريكا، كما اعتاد مشاركة خبراته مع الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال تقديم نصائح حول السفر واستخراج التأشيرات وحجز تذاكر الطيران.

وأوضح أن فكرة السفر بالسيارة الخاصة جاءت من حبه للحرية والاستكشاف بعيدا عن قيود الرحلات التقليدية، خاصة أنه كان يعتمد خلال رحلاته السابقة على استئجار السيارات للتنقل والتعرف على الأماكن التي يزورها بدول العالم المختلفة.

ومع الوقت، بدأ حلم السفر بسيارته الخاصة يكبر، بعدما التقى بعدد من الرحالة الذين يخوضون رحلات طويلة بسيارات مجهزة بصورة تسمح لهم بالإقامة والتنقل بحرية في مختلف الظروف لكونه من من مواليد برج الحمل المحبين للحرية بلا قيود.

اختار بدوي لخوض المغامرة ‏سيارة دفع رباعي من نوع تويوتا لاندكروزر تزن نحو 3.5 طن، وجرى تجهيزها خصيصا للرحلات الطويلة، إذ تضم خزانات إضافية للوقود والمياه، وبطاريات لتوفير الكهرباء، وخيمة أعلى السيارة للمبيت، إلى جانب أدوات للمرحاض وقطع غيار ومعدات للإصلاح ومطبخ متنقل صغير.

ولم يقتصر تجهيز السيارة على الجانب العملي، إذ حرص بدوي على منحها هوية مصرية واضحة، من خلال تصميم مستوحى من الحضارة المصرية القديمة، تظهر عليه صور حورس وتوت عنخ آمون والأهرامات، باعتبارها رموز تميز مصر والهوية المصرية أمام العالم، وللترويج للسياحة من خلالها.

وكانت السيارة قد استخدمت في البداية خلال رحلات داخل مصر، شملت عدد من المناطق السياحية والصحراوية، قبل أن تتحول إلى وسيلة لخوض المغامرة الدولية الحالية.

لا يقتصر هدف الرحلة على خوض المغامرة، إذ يسعى بدوي من خلالها إلى الترويج للسياحة المصرية والتعريف بمقاصدها أمام الأشخاص الذين يلتقي بهم خلال رحلته، حيث عمل على وضع رابط تابع لهيئة تنشيط السياحة المصرية على السيارة، بحيث يستطيع من يشاهدها الوصول إلى معلومات عن المقاصد السياحية المصرية عبر الإنترنت، لتتحول السيارة بذلك إلى لوحة إعلانية متنقلة تحمل الهوية المصرية خلال مرورها بالدول المختلفة.

ويأمل بدوي أن يكون من أوائل المصريين الذين يخوضون رحلة بالسيارة تصل إلى أقصى شمال العالم، وأن يقطع الرحلة في نحو 60 يوم، حاملا اسم مصر في مختلف المحطات التي يمر بها.

وعن التحديات والصعوبات التى واجهت عمرو منذ بداية الرحلة، أكد أن كان أبرزها صعوبة إخراج السيارة من مصر بسبب الأوضاع في عدد من الدول المجاورة، ما دفع بدوي إلى شحن السيارة بحرا إلى تركيا داخل حاوية، قبل بدء الجزء البري من الرحلة باتجاه أوروبا.

وبعد الوصول إلى تركيا، بدأت رحلة القيادة عبر عدد من الدول، من بينها اليونان وألبانيا والجبل الأسود وجنوب كرواتيا، وهي مراحل شهدت تحديات بسبب طبيعة الطرق الجبلية وكثرة المنحدرات والمطالع.

كما تعرضت السيارة لبعض المشكلات الفنية خلال هذه المرحلة، من بينها استهلاك الفرامل والزيوت، إلا أنه تمكن من التعامل معها وإجراء الإصلاحات اللازمة ومواصلة الرحلة.

ومع انتقال الرحلة تدريجيا إلى شمال أوروبا، أصبحت الاستعدادات للطقس البارد جزء أساسي من المغامرة، إذ جرى تجهيز السيارة بإطارات وزيوت مناسبة للظروف الشتوية، إلى جانب الاهتمام بمياه الردياتير وباقي التجهيزات التي تساعد على التعامل مع انخفاض درجات الحرارة.

ويعد الطقس أحد أبرز التحديات التي تواجه بدوي في المرحلة الحالية، خاصة أنه يسعى للوصول إلى أقصى شمال النرويج قبل اشتداد البرودة بصورة أكبر.

ومع اقترابه من المناطق القطبية، اشترى مؤخرا دفاية لاستخدامها داخل السيارة، في ظل توقعات بزيادة قسوة الأجواء وانخفاض درجات الحرارة كلما اتجه شمالا.

وصلت الرحلة حاليا إلى بولندا، بعدما تمكن بدوي من قطع نحو 3000 كيلومتر خلال قرابة 30 يوما من انطلاقها.

ويتوقع أن تستغرق المرحلة المتبقية نحو شهر، مع قطع ما يقرب من 4000 كيلومتر إضافية للوصول إلى أقصى شمال النرويج، لتقترب المسافة الإجمالية للرحلة من 7 الاف كيلومتر.

ويرى بدوي أن التحدي الأكبر خلال الفترة المقبلة يتمثل في التعامل مع الظروف المناخية القاسية، خاصة مع الاقتراب من المناطق الواقعة بالقرب من القطب الشمالي، حيث تصبح درجات الحرارة أكثر انخفاضا والطرق أكثر تحديا، لذلك يأمل ان ينهى رحلته قبل دخول الشتاء وانخفاض دراجات الحرارة أكثر من ذلك.

وأكد بدوي أن هذه الرحلة تمثل تجربة مختلفة تماما عن رحلاته السابقة، موضحا أن السفر بالسيارة منحه فرصة للتعرف على الدول التي يمر بها بصورة أعمق، والاقتراب من تاريخها وثقافاتها وعادات شعوبها.

وأضاف أن المغامرة ساعدته أيضا على اكتشاف جوانب جديدة من شخصيته، خاصة مع مواجهة تحديات القيادة لمسافات طويلة، والتعامل مع الأعطال والطقس والظروف المختلفة، مؤكد أن الرحلة بالنسبة له لا تتعلق فقط بالوصول إلى القطب الشمالي، وإنما بالرحلة نفسها وما تحمله من تجارب واكتشافات.

السفر الاستكشاف التحدي الترويج للسياحة المصرية الرحالة والمدون المصري عمر بدوي القطب الشمالي النرويج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. انخفاض مستمر في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

الطقس

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية غدا

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

أفشة

35 مليون جنيه سنويًا لتجديد عقد أفشة مع الأهلي

كارثة صحية.. تفقد الهاتف مباشرة بعد الاستيقاظ يؤثر على صحتك

كارثة صحية.. أطباء يحذرون من عادة شائعة بعد الاستيقاظ مباشرة

رضا سليم

الأهلي يوافق على فسخ عقد رضا سليم ورحيله في يناير | خاص

وزير التربية والتعليم

70 % أسئلة مقالية في امتحان "تكنولوجيا المعلومات"بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية هذا العام

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على شخص إدعى تحصل ضابط شرطة على أموال للسماح بدخول الطعام للنزلاء بمركز إصلاح وتأهيل

المتهمين

ضبط عاطلين لسرقة دراجة نارية بأسوان

صورة

النائب العام يستقبل مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة ويبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

بالصور

بسيارة فرعونية.. مغامر مصري يروج للسياحة برحلة برية من القاهرة للقطب الشمالي

المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي

تلف الكبد وتشنجات .. احترس القرنفل يسبب أضرار خطيرة في هذه الحالات

القرنفل
القرنفل
القرنفل

أعراض زيادة أملاح الصوديوم في الجسم

زيادة الأملاح
زيادة الأملاح
زيادة الأملاح

بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟

بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟
بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟
بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟

فيديو

حرب أكتوبر

باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.. القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر

الفريق إبراهيم العرابي

الفريق إبراهيم العرابي.. مسيرة قائد من ميادين القتال إلى رئاسة أركان القوات المسلحة

الفريق عبد المنعم واصل

الفريق عبد المنعم واصل.. قائد الجيش الثالث الميداني في نصر أكتوبر| بروفايل

فيديو

بيكسر الزجاج.. فيديو لشاب يرشق الحافلات والسيارات بالحجارة ويثير ذعر الركاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد