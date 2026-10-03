أحمد موسى: مصر وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع إريتريا.. وتدعم السودان دولة واحدة دون تقسيم

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي سيتم عقدها غدًا في مدينة العلمين، بالإضافة إلى قمة رباعية بين قادة مصر والسودان وإريتريا والصومال.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «إن هذه القمة الرباعية في منتهى الأهمية، ومش محتاج أشرح القمة دي ليه؟، وأسبابها إيه؟، وفي بينا وبين إريتريا اتفاقية دفاع مشترك، وفي اتفاقية دفاع مشترك كمان مع الصومال».

وتابع: «كمان في تعاون مع الدول التلاتة دول، ومصر تعمل من أجل السلام، وهي مع الحفاظ على السودان كدولة مستقلة ذات سيادة دون تقسيم، ونفس الكلام عن الصومال».

ولفت إلى أن «مصر تدعم استقرار الصومال وإريتريا، ولن تتخلى عن الدول التي وثقت فيها».



