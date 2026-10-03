أحمد موسى: الرئيس السيسي يتحدث بلغة السلام وتغليب الحلول السلمية للنزاعات في أفريقيا

علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات منتدى العلمين أفريقيا للأعمال بالعلمين الجديدة واستضافة مصر لقمة نيباد.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر تتحدث بلغة السلام ومواجهة التحديات ونسعى لتواجد شراكات استراتيجية واقتصادية بين الدول الأفريقية ".

وأضاف موسى :"١٥٠٠ شركة تشارك في أعمال منتدى العلمين أفريقيا للأعمال".



وأكمل :" الرئيس السيسي يتحدث بلسان السلام وتغليب الحلول السلمية للنزاعات والأزمات في افريقيا .



وتابع :" الرئيس يؤكد أهمية تواجد الاستقرار في افريقيا بما يسهم في زيادة حجم الاستثمار بين الدول الأفريقية ".

