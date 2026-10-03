النائب محمد أبو العينين ينظم حفل عشاء للمشاركين في منتدى العلمين أفريقيا للأعمال

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب قام بتنظيم حفل عشاء للمشاركين في منتدى العلمين أفريقيا للأعمال.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حفل العشاء شارك فيه كبار المسؤولين من القارة الأفريقية ورجال الأعمال وممثلو المؤسسات الدولية والافريقية ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" أبو العينين حريص على تعزيز الشراكة والتعاون مع الدول الأفريقية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الهيئة العامة للاستعلامات شارك في حفل العشاء الذي نظمه النائب محمد أبو العينين ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" عدد كبير من المسؤولين في الاتحاد الأفريقي حضروا حفل العشاء بالإضافة إلى ممثلي اتفاقية التجارة الحرة كما حضر حفل العشاء وفد صيني وممثلو عن مستشار الرئيس الأمريكي ترامب ".