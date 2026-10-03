أحمد موسى: إثيوبيا عايزة تبني قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.. ومصر ترفض ولن تسمح

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إثيوبيا ترغب في إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر من خلال ما يسمى أرض الصومال وهذا أمر مرفوض .

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، :" مصر لن تسمح لدولة غير شاطئية على البحر الأحمر أن يكون لها ميناء على البحر".



ولفت إلى أن الدول العربية ترفض اعترافات إسرائيل بشأن أرض الصومال، ومصر تدعم استقرار الصومال وإريتريا.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر لن تتخلى عن الدول التي وثقت فيها، وعلشان كدا مستحيل نتخلى عنهم، تخيل أخوك أو صديقك يكون محتاجك فأنا هلبي النداء ولن أتخلى عنه".