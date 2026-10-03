أحمد موسى: العلمين ودعت الألغام وتحولت إلى مدينة كبيرة تليق باسم مصر

علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات منتدى العلمين أفريقيا للأعمال بالعلمين الجديدة واستضافة مصر لقمة نيباد.



وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مدينة العلمين الجديدة مدينة سياحية ولدينا أكبر مؤتمر يعقد فيها".

وأضاف :" نشهد أكبر تجمع لمؤتمر أفريقي في العلمين الجديدة".

وأكمل موسى :" القارة الأفريقية عليها إقبال بالاستثمارات وتمتلك ثروات هائلة معدنية وبشرية والقارة الافريقية وقادة أفريقيا في ضيافة الرئيس السيسي في العلمين ".

وتابع :" عدد كبير من القادة ورؤساء الحكومات في العلمين"، والمدينة تحولت من مدينة ألغام إلى مدينة كبيرة تليق باسم مصر ومدينة يتحدث عنها قادة العالم ".