ضبط المتهم بمحاولة سرقة أسلاك كاميرات المراقبة من أعلى كوبري مشاة بالسلام

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة الأسلاك الكهربائية وكاميرات المراقبة من أعلى أحد كباري المشاة بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة.

سرقة أسلاك كاميرات المراقبة

وبالفحص؛ أمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان)، وبسؤالها؛ قررت اكتشافها قيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة أسلاك كاميرات المراقبة من أعلى كوبري المشاة المقابل للعقار محل سكنها بدائرة القسم.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل- مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته؛ اعترف بشروعه في سرقة أسلاك الكهرباء من أعلى الكوبري المشار إليه، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، واتخذت الإجراءات القانونية.