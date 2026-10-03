النائب العام يستقبل مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة ويبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم السبت الموافق الثالث من شهر أكتوبر ٢٠٢٦، بمقر مكتب النائب العام، وفد مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، برئاسة الأستاذ الدكتور/ أشرف منصور، مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة، وبحضور معالي المستشار الدكتور/ عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق وعضو مجلس أمناء الجامعة، وعدد من أعضاء المجلس، وذلك بحضور لفيف من قيادات النيابة العامة.



وفي مستهل اللقاء، رحب المستشار النائب العام بأعضاء مجلس الأمناء، كما رحب على نحو خاص بمعالي المستشار الدكتور/ عبد المجيد محمود، معربًا عن بالغ اعتزازه باستقباله مجددًا في رحاب النيابة العامة؛ حيث أمضى فيها جانبًا عظيمًا من مسيرته القضائية، وتدرج في مواقعها حتى تولى منصب النائب العام، تاركًا بصمة عميقة في تاريخها، ومكانة متميزة في وجدان أبنائها.



كما أعرب سيادته عن تقديره للدور العلمي والأكاديمي الذي تضطلع به الجامعة الألمانية بالقاهرة، وما تمثله من نموذج متميز للتعاون العلمي والثقافي، مؤكدًا أهمية مد جسور التعاون بين المؤسسات القضائية والأكاديمية، والاستفادة من الخبرات العلمية والتكنولوجية في تطوير العمل القانوني والقضائي.



وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين النيابة العامة والجامعة الألمانية بالقاهرة، وتبادل الرؤى بشأن عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم القدرات العلمية والمعرفية، ومواكبة التطورات المتسارعة في المجالات القانونية والتكنولوجية الحديثة.



وفي ختام الزيارة، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى البناء على ما دار خلال اللقاء من رؤى ومقترحات، بما يفتح آفاقًا أرحب للتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.