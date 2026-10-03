رئيس نيجيريا السابق لأبو العينين: أنت صديق وأخ.. ويمكننا تحقيق المزيد من التعاون والشراكة التجارية

وجه أوباسانجو رئيس نيجيريا السابق، التحية والتقدير للنائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب على توجيه الدعوة له لحضور حفل عشاء على هامش منتدى العلمين أفريقيا للأعمال .



وقال أوباسانجو في كلمته خلال حفل عشاء أقامه النائب محمد أبو العينين على هامش منتدى العلمين أفريقيا والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أبو العينين أخ وصديق لي أشكره على حسن الاستقبال والضيافة ".

وتابع أوباسانجو:" سأقوم بزيارة مصر بشكل أكبر في المستقبل ويمكننا إنجاز الكثير من الأمور على مستوى القطاع الخاص والتعاون الحكومي ويمكننا تحقيق المزيد من التعاون والشراكة التجارية بين مصر ونيجيريا بشكل أكبر ".

ووجه أوباسانجو حديثه لأبو العينين، قائلا:" يجب أن تمنحني الفرصة لرد الجميل لك ".