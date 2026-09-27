أحمد موسى: لقاء مهم بين النائب محمد أبو العينين وأولوسيجون أوباسانجو.. و3 قمم إفريقية مرتقبة في العلمين

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل عدد من الفعاليات والقمم الأفريقية المهمة المرتقبة في مدينة العلمين، بمشاركة واسعة من قادة ورؤساء دول وشخصيات سياسية واقتصادية بارزة من مختلف دول القارة.

انعقاد عدد من القمم والفعاليات

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الفترة المقبلة تشهد تجمعًا إفريقيًا كبيرًا في مدينة العلمين، بالتزامن مع انعقاد عدد من القمم والفعاليات المهمة التي تجمع قيادات سياسية واقتصادية من القارة الإفريقية.

وأشار إلى اللقاء الذي جمع النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، مع أولوسيجون أوباسانجو، رئيس نيجيريا الأسبق، موضحًا أن اللقاء يأتي في إطار التحركات واللقاءات المرتبطة بالفعاليات الإفريقية المرتقبة.

وأوضح أحمد موسى أن أولوسيجون أوباسانجو يعد من الشخصيات السياسية البارزة في القارة الأفريقية، ويمتلك خبرات وعلاقات واسعة مع عدد كبير من القادة الأفارقة، بحكم توليه رئاسة نيجيريا وخبرته السياسية الطويلة.

ولفت إلى أن اللقاء تناول عددًا من الملفات والقضايا المرتبطة بالقارة الإفريقية، في مقدمتها القمم والفعاليات المنتظر عقدها في مدينة العلمين، إلى جانب عدد من الملفات الإقليمية المهمة.

استضافة 3 قمم وفعاليات إفريقية

وأضاف موسى أن مدينة العلمين تستعد لاستضافة 3 قمم وفعاليات أفريقية مهمة، بمشاركة عدد كبير من القادة والمسؤولين والشخصيات السياسية والاقتصادية من مختلف دول القارة.

وتابع أن من أبرز هذه الفعاليات قمة منتصف العام للاتحاد الإفريقي، التي تستضيفها مصر في مدينة العلمين، إلى جانب فعاليات اقتصادية واستثمارية تجمع عددًا كبيرًا من الشركات والمستثمرين.

وأشار إلى أن إحدى الفعاليات المرتقبة ستشهد مشاركة أكثر من 3 آلاف شركة ومستثمر، بجانب شركات دولية ومؤسسات تعمل في قطاعات متنوعة، من بينها الصناعات الدوائية والرعاية الصحية، بما يعكس الطابع الاقتصادي والاستثماري لهذه الفعاليات.

تعزيز التعاون الاقتصادي

وأكد أحمد موسى أن أهمية هذه القمم لا تقتصر على الجانب السياسي، وإنما تمتد إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول الإفريقية، وفتح المجال أمام لقاءات مباشرة بين القادة والمسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين.

وتطرق موسى إلى ملف سد النهضة الإثيوبي، موضحًا أن هذا الملف كان حاضرًا ضمن النقاشات المرتبطة باللقاء بين النائب محمد أبو العينين وأولوسيجون أوباسانجو، خاصة أن رئيس نيجيريا الأسبق يمتلك علاقات واسعة مع عدد من قادة الدول الإفريقية، ومن بينهم القيادة الإثيوبية.

وأوضح أن اللقاء يمثل فرصة لمناقشة عدد من الملفات الإفريقية والإقليمية، في ظل أهمية الدور الذي تلعبه الشخصيات السياسية ذات الخبرة والعلاقات الواسعة داخل القارة.

وأكد أن استضافة مدينة العلمين لهذه القمم والفعاليات الإفريقية تمثل مناسبة مهمة لعقد لقاءات سياسية واقتصادية متعددة، بمشاركة قادة الدول والشركات والمستثمرين والمؤسسات الدولية.