هشام عاشور يكشف كواليس مشاركته في مسلسل «الهدف»

كشف الفنان هشام عاشور ، عن كواليس مشاركته في مسلسل «الهدف»، المقرر عرضه ضمن الأعمال الدرامية المقبلة، مشيرًا إلى سعادته بخوض هذه التجربة الجديدة وما تحمله من تفاصيل مختلفة على مستوى الشخصية والأحداث.

وأوضح هشام عاشور، أن مشاركته في «الهدف» جاءت بعد إعجابه بفكرة العمل والدور الذي يقدمه، مؤكدًا أن المسلسل يقدم أجواء درامية مشوقة، ويضم مجموعة من الفنانين الذين تجمعهم حالة فنية مميزة أمام وخلف الكاميرا.

وأشار إلى أنه حرص على التحضير جيدًا للشخصية، والعمل على تقديمها بصورة مختلفة، بما يتناسب مع طبيعة الأحداث وتطوراتها، لافتًا إلى أن الجمهور سيشاهد خلال الحلقات العديد من المفاجآت.

ومن المنتظر أن يكشف «الهدف» عن مجموعة من التفاصيل والشخصيات التي تتشابك مع تطور الأحداث، وسط حالة من الترقب لمعرفة مصير الشخصيات خلال رحلة العمل.

ويأتي مسلسل «الهدف» ضمن أحدث مشاركات هشام عاشور الدرامية، حيث يواصل الفنان تقديم أدوار متنوعة خلال الفترة المقبلة، سعيًا إلى تقديم شخصيات مختلفة للجمهور.