قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء: توفير 30 مليار جنيه بالتعاون مع "البترول" عبر "الوقود الأمثل"
عمرو أديب يحذر: متبقي يومان على انتهاء مهلة التسجيل في الضريبة العقارية.. ويطالب بمدها شهرًا
يحاولون السيطرة على باب المندب.. مستشار وزير الدفاع اليمني: أبطلنا محاولات الحوثيين لتثبيت عناصرهم في الساحل الغربي
وزير الخارجية الجزائري: القدس قضية عدالة وشرعية دولية
زيادة مرتقبة.. شعبة المخابز تحسم موقف سعر رغيف الخبز
أستاذ علاقات دولية: رفض ترامب المقترح الإيراني لا يعني انتهاء فرص التفاوض
خليل الحية: حماس تعتزم خوض الانتخابات التشريعية ضمن تحالف ونتمسك بـ المقاومة
وزير الكهرباء: اكتمال الجانب المصري من مشروع الربط الكهربائي مع السعودية
لقاء مهم على مائدة الإفطار.. أبو العينين يطرح ملف سد النهضة أمام أوباسانجو ورسائل مصرية إلى أفريقيا
خلوا بالكم وانتم خارجين.. فرص لسقوط أمطار على القاهرة والوجه البحري
بأكثر من 15 مركبة عسكرية .. جيش الاحتلال يقتحم ريف القنيطرة
روسيا : إسقاط 43 طائرة مسيرة أوكرانية.. وزيلنسكي: نعمل على تعزيز القدرات الدفاعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم: تنفيذ 20 حالة من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية

التعديات على أراضي أملاك الدولة
التعديات على أراضي أملاك الدولة
أ ش أ

أعلن محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، أن الأجهزة التنفيذية نفذت حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية أسفرت عن إزالة 20 حالة تعد.

وأوضح محافظ الفيوم -في بيان اليوم الأحد- أن الحملات نجحت في إزالة 20 حالة تعدٍ، بواقع 7 حالات بمركز إطسا، و5 حالات بمركز أبشواي، و4 حالات بمركز سنورس، وحالتين بمركز الفيوم، وحالتين بمركز طامية، مؤكداً مواصلة تكثيف حملات الإزالة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ضمن جهود الدولة في الحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي الحاسم للتعديات والمخالفات والمتغيرات المكانية غير القانونية.

وأكد أن الموجة الــ30 تستهدف إزالة جميع أشكال التعديات، سواءً على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو المتغيرات المكانية غير القانونية، مشدداً على ضرورة تضافر جميع الجهود وتكثيف الحملات الميدانية اليومية، للتصدي بكل حزم لجميع صور وأشكال التعديات، ومنع عودتها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وشدد غنيم على أهمية الاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة في ملفي تقنين أراضي الدولة، والتصالح، وسرعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتوفيق الأوضاع، تفاديًا للتعرض للمساءلة القانونية، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعدت لتنفيذ المستهدفات المقررة ضمن المرحلة الثانية، من خلال التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية وجهات الولاية ومختلف الجهات المعنية، مع مراجعة الحالات المستهدفة واستيفاء الإجراءات القانونية وقرارات الإزالة قبل بدء التنفيذ،

وأفاد البيان بأن الموجة الـ30 لإزالة التعديات، تُنفذ على ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى خلال الفترة من 29 أغسطس وحتى 18 سبتمبر 2026، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 26 سبتمبر وتستمر حتى 16 أكتوبر المقبل، على أن تبدأ المرحلة الثالثة يوم 24 أكتوبر وتستمر حتى 13 نوفمبر المقبل.

محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

سعر الذهب

نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

يسري سامي

أول ظهور بعد هروبه من مصر.. يسري سامي يحصد ذهبية الجودو في إيطاليا

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المعاشات

خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

أرشيفية

مسؤول إثيوبي: قوات جبهة تيجراي تتوغل في إقليم عفر وتسيطر على 3 بلدات

ترشيحاتنا

وزير البترول

وزير البترول يبحث مع وزيري تعدين كينيا وتنزانيا توطين الصناعات التعدينية

وزير البترول

البترول: جذب الشركات العالمية وتوسيع الاستثمارات ركيزة لتطوير قطاع التعدين

البابا لاون

بابا الفاتيكان: كرامة الإنسان لا تُقاس ولا تُناقش | صور

فيديو

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

فرح مطروح

بورش ولامبورجيني .. زفاف في مطروح يشعل السوشيال ميديا

مشروب بـ500 دينار يتحول إلى مليون

السر في مشروب بـ500 دينار.. كيف قلب تحدٍ بسيط حياة شخص في العراق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد