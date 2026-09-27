محافظ الفيوم: تنفيذ 20 حالة من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية

أعلن محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، أن الأجهزة التنفيذية نفذت حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية أسفرت عن إزالة 20 حالة تعد.

وأوضح محافظ الفيوم -في بيان اليوم الأحد- أن الحملات نجحت في إزالة 20 حالة تعدٍ، بواقع 7 حالات بمركز إطسا، و5 حالات بمركز أبشواي، و4 حالات بمركز سنورس، وحالتين بمركز الفيوم، وحالتين بمركز طامية، مؤكداً مواصلة تكثيف حملات الإزالة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ضمن جهود الدولة في الحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي الحاسم للتعديات والمخالفات والمتغيرات المكانية غير القانونية.

وأكد أن الموجة الــ30 تستهدف إزالة جميع أشكال التعديات، سواءً على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو المتغيرات المكانية غير القانونية، مشدداً على ضرورة تضافر جميع الجهود وتكثيف الحملات الميدانية اليومية، للتصدي بكل حزم لجميع صور وأشكال التعديات، ومنع عودتها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وشدد غنيم على أهمية الاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة في ملفي تقنين أراضي الدولة، والتصالح، وسرعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتوفيق الأوضاع، تفاديًا للتعرض للمساءلة القانونية، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعدت لتنفيذ المستهدفات المقررة ضمن المرحلة الثانية، من خلال التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية وجهات الولاية ومختلف الجهات المعنية، مع مراجعة الحالات المستهدفة واستيفاء الإجراءات القانونية وقرارات الإزالة قبل بدء التنفيذ،

وأفاد البيان بأن الموجة الـ30 لإزالة التعديات، تُنفذ على ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى خلال الفترة من 29 أغسطس وحتى 18 سبتمبر 2026، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 26 سبتمبر وتستمر حتى 16 أكتوبر المقبل، على أن تبدأ المرحلة الثالثة يوم 24 أكتوبر وتستمر حتى 13 نوفمبر المقبل.