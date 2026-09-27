شعبة المخابز: نترقب استقرار الأسعار قبل إقرار أي زيادة جديدة

كشف عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، تفاصيل الاجتماع الذي عقد اليوم مع الوزير، لمناقشة ملف تحديث أسعار الدعم، في ضوء المتغيرات التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الحالية.

تكاليف التشغيل ومستلزمات الإنتاج

وقال عبدالله غراب، خلال مداخلة هاتفية، إن الاجتماع تناول بشكل رئيسي ملف تحديث أسعار المخبوزات المدعمة، في ظل الارتفاعات التي طرأت على بعض تكاليف التشغيل ومستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن الشعبة تتابع تطورات السوق بصورة مستمرة.

انتظام العمل واستقرار السوق

وأوضح أن هناك رصيدًا من الاحتياجات يصل إلى نحو 34 طنًا، مؤكدًا أن توافر الاحتياطي يمثل عنصرًا مهمًا في الحفاظ على انتظام العمل واستقرار السوق، وعدم حدوث أي تأثير على توافر الخبز للمواطنين.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للمخابز أن هناك زيادة فعلية في بعض الأسعار خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الشعبة ناقشت مع الوزير إمكانية التعامل مع هذه الزيادات بما يتناسب مع المستجدات، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الظروف الحالية للسوق.

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

وأشار غراب إلى أن الاضطرابات العالمية، ومن بينها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، انعكست على أسعار عدد من السلع ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يستدعي المتابعة المستمرة لتحديد مدى تأثير هذه المتغيرات على تكلفة إنتاج الخبز.

زيادة جديدة في الأسعار

وأكد أن الحديث عن أي زيادة جديدة في الأسعار لا يزال مرتبطًا بتطورات السوق واستقرار الأوضاع، موضحًا أن هناك متابعة حتى يوم الأحد المقبل لتقييم الموقف واتخاذ القرار المناسب وفقًا للبيانات والأسعار على أرض الواقع.

وشدد عبدالله غراب على أن الشعبة العامة للمخابز حريصة على استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما يضمن انتظام منظومة إنتاج وتوفير الخبز، مع مراعاة المتغيرات التي تطرأ على تكلفة الإنتاج والأسعار في الأسواق.

استقرار منظومة الخبز ومواجهة التغيرات

واختتم رئيس الشعبة العامة للمخابز بالتأكيد على أن أي تحرك بشأن الأسعار سيكون بعد دراسة تطورات السوق ومعدلات الزيادة الفعلية، بما يحقق التوازن بين استقرار منظومة الخبز ومواجهة التغيرات في تكاليف الإنتاج.