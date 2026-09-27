شعبة الخبز تكشف مفاجأة غير متوقعة في تكلفة رغيف العيش

كشف عبد الله غراب، رئيس شعبة الخبز بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل جديدة بشأن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم، موضحًا أن الدولة تتحمل فارقًا كبيرًا بين تكلفة إنتاج الرغيف والسعر الذي يدفعه المواطن على بطاقة التموين.

تكلفة رغيف العيش أكثر من جنيه ويباع للمواطن بـ20 قرشًا

وقال عبد الله غراب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم تتجاوز جنيهًا واحدًا، في الوقت الذي يحصل فيه المواطن على الرغيف مقابل 20 قرشًا فقط.

زيادة 25% في أسعار الدقيق

وأوضح رئيس شعبة الخبز أن تكلفة رغيف الخبز المدعم أصبحت تتجاوز «جنيهًا وشوية»، بينما لا يدفع المواطن سوى 20 قرشًا للرغيف، بما يعكس حجم الدعم الذي تتحمله الدولة لضمان استمرار توفير الخبز المدعم للمواطنين.

وأشار إلى أن أسعار مستلزمات إنتاج الخبز شهدت زيادات خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى ارتفاع سعر طن الدقيق بنحو 4 آلاف جنيه، بنسبة زيادة وصلت إلى 25%.

وأكد غراب أن ارتفاع تكلفة الدقيق ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة إنتاج رغيف الخبز، في ظل استمرار حصول المواطن على الخبز المدعم بالسعر المقرر على بطاقة التموين.