ضبط منتحلة صفة طبيبة داخل مركز بدون ترخيص بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بضرورة تكثيف المرور المفاجئ على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بنطاق المحافظة للتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية بها والالتزام بتطبيق معايير الجودة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام مفتشى ادارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بشن حملة تفتيشية بمشاركة مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بمركز مشتول السوق للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق بالمركز واسفرت الحملة عن ضبط مركز خاص للعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية يعمل بدون ترخيص تديره منتحلة صفة طبيبة، وتمارس المهنة بدون ترخيص، وتقوم بإجراء حقن المواد التجميلية ( الفيلر والميزوثيرابي) بالمركز وبه نقص في الاشتراطات الصحية، ومخالفات لسياسات مكافحة العدوى، و عدم وجود عقد للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة ، مما يمثل خطراً داهم على صحة المرضى.

واضاف وكيل وزارة الصحة انه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وغلق وتشميع المركز بالكامل، وتحرير المحضر اللازم بمركز شرطة مشتول السوق، لإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، بالإضافة إلى وجود مخالفات بيئية طبقاً لأحكام قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية.

واكد محافظ الشرقية أن حماية صحة المواطنين مسؤولية لا تهاون فيها واستمرار الحملات الرقابية وغلق المنشآت الصحية المخالفة، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفقاً للقانون.