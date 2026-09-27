أمير صلاح الدين وأبطال «عمرة رمضان» في كواليس التصوير

شارك الفنان أمير صلاح الدين وأبطال مسلسل «عمرة رمضان» صورًا من كواليس تصوير العمل، الذي يجمع نخبة من الفنانين

و حرص الفنان أمير صلاح الدين مع علي التقاط عدد من اللقطات من خلف الكاميرات، بالتزامن مع مواصلة تصوير المشاهد استعدادًا لطرح العمل خلال الفترة المقبلة، وسط أجواء من التعاون بين فريق المسلسل.

تفاصيل مسلسل «عمرة رمضان»

يتناول مسلسل «عمرة رمضان» مجموعة من المواقف والأحداث المختلفة، من خلال عدد من الشخصيات التي تتقاطع حكاياتها ضمن سياق درامي متنوع، ويقدم العمل تجربة جديدة تجمع بين مجموعة من المواقف الإنسانية والاجتماعية.

ويضم فريق بطولة المسلسل صبري فواز، وأشرف طلبة، رانيا فريد شوقي، ونورهان، وشريف الدسوقي، وأمير صلاح الدين ، مصطفى شوقي ، محسن محي الدين و عدد كبير من الفنانين ، والعمل من إخراج محمد الخضري ، وإنتاج شركة «وان شوت» للإنتاج الفني.

أمير صلاح الدين في «عمرة رمضان»

ويخوض أمير صلاح الدين من خلال «عمرة رمضان» تجربة درامية جديدة، بعد مشاركته في عدد من الأعمال الفنية التي تنوعت بين الدراما والسينما، إلى جانب نشاطه في مجال الموسيقى.

ويواصل أمير خلال الفترة الحالية تصوير مشاهده ضمن أحداث المسلسل، الذي يأتي ضمن أعماله الجديدة التي يسعى من خلالها إلى تقديم تجارب وشخصيات متنوعة.

وتستمر حاليًا عمليات تصوير «عمرة رمضان»، تمهيدًا لاستكمال مراحل العمل والإعلان عن تفاصيل وموعد عرضه خلال الفترة المقبلة.