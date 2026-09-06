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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمير صلاح الدين ينضم لأبطال مسلسل «عمرة رمضان»

الفنان أمير صلاح الدين
الفنان أمير صلاح الدين
أوركيد سامي

انضم الفنان أمير صلاح الدين ، إلى قائمة أبطال مسلسل «عمرة رمضان»، الذي تشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والمقرر عرضه خلال موسم الـ«أوف سيزون»، في تجربة درامية جديدة، تجمع بين عدد من النجوم، و إخراج محمد خضري.

ويأتي انضمام أمير صلاح الدين ، إلى المسلسل ليضيف شخصية جديدة إلى الأحداث، التي تدور في إطار اجتماعي.

وتدور أحداث مسلسل «عمرة رمضان» حول مجموعة من الموظفين الذين يعملون داخل شركة حكومية تحمل اسم «الشركة المصرية للتوريدات»، حيث تجمعهم مسابقة والعديد من المفاجآت والمغامرات.

مسلسل عمرة رمضان بطولة صبري فواز، اشرف طلبة، راندا فريد شوقي، نورهان ، اشرف طلبة  ، شريف دسوقي اخراج محمد خضري إنتاج المسلسل وان شوت للإنتاج الفني.

ومن المقرر أن يتناول المسلسل مجموعة من المواقف المختلفة. 

ويخوض أمير صلاح الدين من خلال «عمرة رمضان» تجربة درامية جديدة، بعد مشاركته في عدد من الأعمال الفنية التي تنوعت بين الدراما والسينما والموسيقى، حيث يحرص خلال الفترة الأخيرة على تقديم تجارب مختلفة وإظهار إمكاناته في أكثر من مجال فني.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أمير صلاح الدين والفنانة رانيا فريد شوقي، عدد من الفنانين، فيما يواصل صناع العمل خلال الفترة الحالية التحضيرات الخاصة بالمسلسل والاستعداد لبدء مراحل التصوير، تمهيدًا لعرضه ضمن موسم الـ«أوف سيزون».

وعلى جانب آخر، كانت آخر أعمال أمير صلاح الدين في مجال الموسيقى، طرح آخر أعماله " أغنية ماتعكرش مزاجك "ليواصل بذلك نشاطه الفني بالتوازي بين التمثيل والموسيقى.

يأتي انضمام أمير صلاح الدين إلى «عمرة رمضان» في وقت يواصل فيه الفنان تنويع اختياراته الفنية، سواء من خلال مشاركته في الأعمال الدرامية أو مشروعاته الموسيقية.

الفنان أمير صلاح الدين اخبار الفن نجوم الفن

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