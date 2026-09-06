عمرو أديب: لم أتخيل أن موضوع الأشجار سيأخذ كل هذا الاهتمام.. والمصريون جميعًا ضد قطعها

أكد الإعلامي عمرو أديب أنه لم يتخيل أن يحظى ملف الأشجار بكل هذا الاهتمام من جانب المواطنين، مشيرًا إلى أن ما اكتشفه هو أن الشعب المصري محب للخضرة والأشجار بدرجة كبيرة، وأن هناك رأيًا عامًا قويًا ومتماسكًا تجاه الحفاظ عليها.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه «لم أتخيل أن موضوع الأشجار سيأخذ كل هذا الاهتمام، وما اكتشفه أن الشعب المصري محب للخضرة والأشجار بشكل كبير، وهناك رأي عام قوي ومتماسك تجاه الأشجار، والمصريون جميعًا ضد قطع الأشجار».

وأضاف أديب مقترحًا وقف قرارات قطع الأشجار في الوقت الحالي، متسائلًا عن أسباب اللجوء إلى قطعها، وما إذا كانت هناك ضرورة أو دوافع حقيقية تستدعي ذلك.

الاهتمام المجتمعي

وطالب عمرو اديب بإعادة النظر في أي قرارات تتعلق بقطع الأشجار، خاصة في ظل الاهتمام المجتمعي المتزايد بالحفاظ على المساحات الخضراء، مؤكدًا أهمية البحث عن بدائل قبل الإقدام على قطع الأشجار.