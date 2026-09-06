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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبرزهم عمرو أديب ونشأت الديهي.. إعلاميون يوجهون انتقادات لاذعة للحكومة بشأن قطع الأشجار

عمرو أديب
عمرو أديب
محمود زيدان

وجه إعلاميون مصريون انتقادات حادة للحكومة بشأن قطع الأشجار وتجريد العديد من المناطق من المسطحات الخضراء، وسط تساؤلات عن مصير هذه الأشجار التي تم قطعها والتخلص منها.

وفي هذا السياق، وجه الإعلامي عمرو أديب انتقادات وتساؤلات حادة بشأن ملف قطع الأشجار وتجريد كورنيش النيل من غطائه الأخضر، مشيراً إلى أن التصرف في تلك الأشجار يثير الكثير من علامات الاستفهام والغموض.

الأشجار اللي بتتقطع دي بتروح فين

وتساءل أديب، خلال برنامجه، بنبرة استنكار عن المصير النهائي لتلك الأشجار المقطوعة، قائلاً: «أنا أتحدى حد يقول لي الأشجار دي راحت فين، أنا أظن إنه هيكون هناك خجل كبير من الإجابة على السؤال.. الأشجار اللي بتتقطع دي بتروح فين؟.. أتحدى حد النهاردة يطلع يقول الأشجار بتروح فين.. لأنه قلبك هيتقطع على اللي بيحصل».

وأوضح أديب أن قيمة تلك الأشجار تكمن في كونها معمرة وعاشت لعقود طويلة وتتكيف طبيعياً، قائلاً: «أنا أعلم كمان أن هذه الأشجار قد عاشت 30 و40 سنة من غير نقطة مياه، من غير عيا، من غير أي حاجة، هو يعني كان حد بيعدي عليها ياخد باله منها، يقصقصها، يقطعها؟». 

قطع الأشجار القديمة جريمة

كما عرض الإعلامي نشأت الديهي، مشهدًا صادمًا لقطع عدد من الأشجار في المدن الجديدة، قائلًا "قطع الأشجار القديمة جريمة، والشجر أولى من الطرق".

وأكد "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، أهمية الحفاظ على المساحات الخضراء والأشجار داخل المدن المصرية، مشددًا على ضرورة أن تتضمن مخططات المدن الجديدة مساحات خضراء توفر متنفسًا للمواطنين.

وقال إن التخطيط العمراني يجب ألا يتحول إلى مجرد كتل خرسانية، موضحًا أن بعض المناطق تشهد ظهور مولات أو مبانٍ على حساب المساحات المفتوحة، وهو ما وصفه بالعشوائية في تنفيذ المخطط العام.

وأضاف: "مقدرش أعيش في مكان مفيهوش شجر"، مؤكدًا أن توجيهات الدولة نحو جعل القاهرة أكثر خضرة تتطلب تكاتف جميع الجهات، وخاصة رؤساء الأحياء، للحفاظ على ما تبقى من المساحات الخضراء.

وتساءل الديهي عن عدد الأشجار الموجودة في مصر، مطالبًا بإجراء حصر شامل لها، بحيث يكون لكل شجرة كود خاص بها، مع الحفاظ على أنواع الأشجار وعدم إزالتها دون ضرورة.

أخبار توك شو الأشجار نشأت الديهي قطع الأشجار جريمة

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