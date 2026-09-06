670 ألف زائر في هونغ كونغ.. المعارض الخارجية سفير مصر الحضاري وقوة ناعمة تجذب السائحين

تواصل مصر توظيف تراثها الحضاري الممتد لآلاف السنين في تعزيز حضورها على الساحة الدولية، عبر تنظيم معارض للآثار المصرية في عدد من دول العالم، بما يسهم في تعريف الجمهور العالمي بعظمة الحضارة المصرية القديمة والترويج للمقصد السياحي المصري.

معرض الآثار المصرية المقام في هونغ كونغ

وفي هذا السياق، كشف الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن نجاح معرض الآثار المصرية المقام في هونغ كونغ في جذب نحو 670 ألف زائر، مؤكداً أن الإقبال الكبير يعكس حجم الاهتمام العالمي بالحضارة المصرية.

وأوضح أن المعارض الخارجية لا تقتصر أهدافها على عرض القطع الأثرية، وإنما تمثل إحدى أدوات القوة الناعمة لمصر، وتسهم في الترويج للسياحة وزيادة أعداد الوافدين.

670 ألف زائر لمعرض الآثار المصرية في هونغ كونغ

قال الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن معرض الآثار المصرية المقام في هونغ كونغ حقق إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث استقطب نحو 670 ألف زائر، في مؤشر على الاهتمام الواسع الذي تحظى به الحضارة المصرية القديمة في دول شرق آسيا.

وأوضح الليثي، خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن اختيار القطع المشاركة في المعارض الخارجية يتم وفق رؤية تستهدف تحقيق التنوع الحضاري والجغرافي، إلى جانب إتاحة الفرصة للتعريف بمقتنيات المتاحف والمخازن الأثرية المختلفة في مصر.

المعارض الخارجية.. قوة مصر الناعمة

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن المعارض الأثرية التي تستضيفها دول العالم تمثل إحدى أدوات القوة الناعمة المصرية، باعتبارها بمثابة سفير للحضارة المصرية في الخارج.

وأشار إلى أن هذه المعارض تلعب دوراً مهماً في الترويج لمصر كوجهة سياحية، من خلال إتاحة الفرصة لملايين الأشخاص حول العالم للتعرف عن قرب على تاريخ مصر وحضارتها وآثارها.

ولفت إلى أن الجمهور في هونغ كونغ والصين ودول شرق آسيا أبدى اهتماماً كبيراً بالتعرف على الحضارة المصرية القديمة، وهو ما انعكس في معدلات الإقبال المرتفعة على المعرض.

رأس نفرتيتي تخطف الأنظار

وأوضح الليثي أن رأس الملكة نفرتيتي، المعروضة من المتحف المصري بالتحرير، كانت واحدة من أبرز القطع الأثرية التي جذبت اهتمام زوار المعرض، نظراً لقيمتها التاريخية والفنية ومكانتها بين أشهر القطع المرتبطة بالحضارة المصرية القديمة.

وأضاف أن الأيام الأخيرة من المعرض شهدت إقبالاً لافتاً، حيث وصل عدد الزائرين إلى نحو 6 آلاف زائر يومياً، بما يعكس استمرار الاهتمام بالمعرض حتى قرب انتهاء فعالياته.

رغبة صينية في استضافة معارض مصرية جديدة

وكشف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن رغبة الجانب الصيني في تنظيم معارض مصرية مماثلة في مدن صينية أخرى، في ضوء النجاح الكبير الذي حققه المعرض في هونغ كونغ.

فرصة لتعزيز الترويج للحضارة المصرية

وأكد أن هذا الإقبال يمثل فرصة لتعزيز الترويج للحضارة المصرية والسياحة في مصر، مشيراً إلى أن عرض الآثار المصرية في الخارج يفتح قنوات جديدة للتواصل الثقافي والحضاري مع شعوب العالم، ويعزز مكانة مصر باعتبارها واحدة من أهم مراكز الحضارة الإنسانية.