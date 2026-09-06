17 سبتمبر.. موعد عرض «50/50» بطولة كندة علوش

استقر صناع المسلسل الدرامي الجديد بطولة النجمة كندة علوش على تغيير اسمه من «ابن النصابة» إلى «50/50»، استعدادًا لعرضه عبر إحدى المنصات ابتداءً من 17 سبتمبر الجاري، ضمن أحدث الأعمال الدرامية التي تنضم إلى خريطة المنصة خلال الفترة المقبلة.

ويجمع مسلسل «50/50» بين الدراما والتشويق والكوميديا والأكشن، في قالب درامي مكون من 15 حلقة، ويقدم قصة مليئة بالمفاجآت والصراعات الإنسانية.

أحداث مسلسل «50/50»

وتدور الأحداث حول «رانيا»، التي تجسد شخصيتها كندة علوش، وهي محامية تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتجد نفسها وحيدة في مواجهة مجموعة من الأزمات والمسؤوليات، خاصة مع وجود ابنها، وهو ما يدفعها إلى خوض رحلة جديدة لاستعادة حياتها ومواجهة الظروف التي فرضت نفسها عليها.

ومع تصاعد الأحداث، تدخل «رانيا» في سلسلة من المواقف والمفاجآت التي تكشف جوانب مختلفة من شخصيتها، وتضعها أمام اختبارات صعبة وقرارات لم تكن تتوقع يومًا أن تضطر إلى اتخاذها.

أبطال مسلسل «50/50»

يشارك كندة علوش في بطولة العمل كل من معتز هشام، ياسمينا العبد، حمزة دياب، انتصار، وحازم إيهاب، إلى جانب عدد من الفنانين.

والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج أحمد عبدالوهاب، يتولى المسئولية الاعلامية للعمل دكتور محمد محسن و من إنتاج سالي والي شركة S Productions.

وكان المسلسل قد أُعلن عنه في البداية تحت اسم «ابن النصابة»، قبل أن يستقر صناعه على الاسم الجديد «50/50»، بالتزامن مع الاستعداد لعرضه.

ويمثل العمل عودة كندة علوش إلى البطولة الدرامية، حيث تخوض من خلاله شخصية مختلفة تتطور ملامحها مع تطور الأحداث، في تجربة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية والكوميديا والأكشن.

ومع اقتراب موعد العرض، يترقب الجمهور مشاهدة كندة علوش في شخصية «رانيا»، والتعرف على الأسرار التي تقف وراء اختفاء زوجها، وكيف ستتمكن من مواجهة الأزمات التي تجد نفسها في قلبها. «50/50».. حكاية جديدة لكندة علوش، تجمع بين الغموض والتشويق والصراع الإنساني في 15 حلقة.