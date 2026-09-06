نائب محافظ أسوان يتفقد بشكل مفاجئ الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز دراو

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على المتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على مستوى جاهزية المعدات والمركبات التابعة للوحدات المحلية.

وفي هذا الإطار قام أسامة رزق داود نائب المحافظ بجولة مفاجئة للحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو ، وذلك للوقوف على الحالة الفنية للمعدات والمركبات ومدى جاهزيتها للاستخدام فى تنفيذ الأعمال والخدمات اليومية .

حصر شامل لحالة المعدات والمركبات

وخلال الجولة ، وجه نائب المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو سيد سعدى بإعداد بيان تفصيلى وشامل بكافة المركبات والمعدات التابعة للوحدة المحلية ، يتضمن تحديد المعدات والمركبات الجاهزة للإستخدام ، وتلك التى تحتاج إلى إجراء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة ، فضلاً عن حصر المركبات والمعدات المعطلة.

كما وجه بحصر المعدات والمركبات التى أصبحت غير صالحة للتشغيل وتستلزم إتخاذ إجراءات التكهين وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة ، مع تحديد موقف كل معدة أو مركبة والإجراءات المطلوب اتخاذها بشأنها.

رفع كفاءة المعدات وترشيد الإنفاق

وشدد أسامة رزق داود على ضرورة وضع خطة واضحة للتعامل مع كافة المعدات والمركبات ، بما يضمن سرعة إجراء أعمال الصيانة للمعدات القابلة للإصلاح وإعادتها إلى الخدمة ، مع تحديد المعدات التى يتعذر تشغيلها أو إصلاحها وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأكد نائب المحافظ على أهمية المراجعة الدقيقة لقوة المعدات والمركبات التابعة للوحدة المحلية، وتحديد ما يستلزم الإستغناء عنه وفقا للإجراءات القانونية، بما يسهم فى تحقيق الاستغلال الأمثل للامكانيات المتاحة، ورفع كفاءة منظومة العمل الميدانى، والحفاظ على المال العام.

وأشار نائب المحافظ إلى أن المتابعة المستمرة للحملات الميكانيكية تأتى فى إطار الحرص على ضمان جاهزية المعدات والمركبات اللازمة لتنفيذ أعمال النظافة ورفع التراكمات وصيانة الطرق والتعامل مع مختلف المواقف والاحتياجات الطارئة ، بما يدعم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المناط.

متابعة جهود النظافة العامة داخل القرى ورفع الإشغالات

وتابع نائب المحافظ جهود النظافة العامة داخل القرى ، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود، مع رفع الإشغالات داخل القرى بشكل يومى لتوفير الأجواء المناسبة أمام المواطنين ، وتسهيل الحركة داخل الشوارع والأسواق المختلفة.

تستهدف الجولة المفاجئة للحملة الميكانيكية بدراو الوقوف على الحالة الفعلية للمعدات والمركبات ، من خلال حصر الجاهز منها للعمل ، وتحديد إحتياجات الصيانة والإصلاح ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتكهين المعدات غير الصالحة والاستغناء عن غير القابل للاستخدام، وتكثيف جهود النظافة العامة داخل القرى ورفع الإشغالات داخل القرى وأحياء المدينة.