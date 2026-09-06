مراسل القاهرة الإخبارية: اجتماعات مكثفة بين زيلينسكي وويتكوف وكوشنر في كييف

قال غيث مناف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من كييف، إن المفاوضات لا تزال مستمرة في جولتها الثانية داخل قصر مارينسكي بالعاصمة الأوكرانية كييف، بالتزامن مع نقل «القاهرة الإخبارية» وقائع الاجتماعات والمؤتمر الصحفي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمشاركة مبعوثَي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجولة الأولى من المفاوضات انتهت، فيما بدأت جولة ثانية من الاجتماعات بمشاركة ممثلين عن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

وأشار إلى أن جاريد كوشنر ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحّب بالخطوات التي جرى اتخاذها، واصفًا إياها بالإيجابية، مؤكدًا أن ترامب يسعى إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وبدء عملية سلام حقيقية تجمع بين البلدين.

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية» أن الاجتماعات لا تزال مستمرة في قصر مارينسكي، وأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رحّب بالضيوف ومبعوثَي الرئيس الأمريكي، معربًا عن ترحيبه بوصولهما إلى العاصمة الأوكرانية بعد فترة طويلة من الانتظار.

وأضاف أن زيلينسكي استعرض خلال اللقاء تطورات العمليات العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية، وما وصفه بجهود التصدي للقوات الروسية، إلى جانب المناطق التي تقول كييف إن القوات الروسية تمكنت من السيطرة عليها منذ بداية عام 2026.

وأشار إلى أن الرئيس الأوكراني قال إن نحو 1% فقط من الأراضي الأوكرانية تمت السيطرة عليها منذ بداية عام 2026 وحتى الآن، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بلاده ماضية نحو تحقيق سلام عادل، يراعي مصالح جميع الأطراف.