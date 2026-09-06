25 ألف وحدة سكنية بالإيجار والتمليك.. «الإسكان» تكشف مواعيد الحجز والشروط بالتفصيل

تستعد وزارة الإسكان لطرح آلاف الوحدات السكنية الجديدة أمام المواطنين، ضمن توجه يستهدف توفير بدائل سكنية مناسبة لمحدودي الدخل والشباب والمقبلين على الزواج، مع إتاحة أنظمة متنوعة تتناسب مع القدرات المالية للأسر.

نظام الإيجار العادي والمنتهي بالتملك

ويجمع الطرح الجديد بين نظام الإيجار العادي والإيجار المنتهي بالتملك، بما يمنح المواطنين فرصة الحصول على وحدة سكنية بإيجارات تقل عن مستويات السوق، مع إمكانية انتقال الملكية للمستأجر وفق ضوابط محددة.

تفاصيل طرح 25 ألف وحدة

وفي هذا السياق، كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، تفاصيل طرح 25 ألف وحدة سكنية، موضحًا مواعيد التقديم وشروط الحجز، والمدن المستهدفة، وآليات السداد والتأمين، إضافة إلى تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك.

20 سبتمبر.. بدء حجز 25 ألف وحدة سكنية

وقال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة تستعد لفتح باب التقديم أمام المواطنين لحجز 25 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار العادي والإيجار المنتهي بالتملك.

اختلاف المواعيد النهائية للتقديم

وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر وأحمد دياب ببرنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن باب التقديم يبدأ اعتبارًا من 20 سبتمبر 2026، مع اختلاف المواعيد النهائية للتقديم وفقًا لنوع الوحدة ونظام الحجز.

10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان إلى أن الطرح الأول يتضمن 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح أن الوحدات موزعة إلى 5 آلاف وحدة منفذة بالفعل، و5 آلاف وحدة أخرى مخطط تنفيذها، على أن تتوزع الوحدات في نحو 26 مدينة جديدة.

وأضاف أن التقديم على هذا الطرح سيكون من خلال بوابة «مسكن»، بداية من 20 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2026.

15 ألف وحدة لمحدودي الدخل بنظام الإيجار

ولفت خطاب إلى أن الطرح الثاني يشمل 15 ألف وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل بنظام الإيجار.

كراسة الشروط الخاصة بالوحدات

وأوضح أن كراسة الشروط الخاصة بهذه الوحدات ستكون متاحة عبر منصة مصر الرقمية اعتبارًا من 20 سبتمبر، على أن تتضمن الكراسة جميع التفاصيل المتعلقة بالشروط والقواعد المنظمة للحجز والاستفادة من الوحدات.

كم يبلغ التأمين؟ وماذا عن قيمة الإيجار؟

وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن الوحدات الجاهزة للاستلام بنظام الإيجار تتطلب سداد تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر.

وأشار إلى أن قيمة الإيجار تختلف من مدينة إلى أخرى، وكذلك وفقًا لمساحة الوحدة السكنية، على أن تتضمن كراسة الشروط التفاصيل الكاملة المتعلقة بقيمة الإيجار ونظام السداد.

وأضاف أن مبلغ التأمين البالغ 10 آلاف جنيه يُرد وفقًا للقواعد المحددة، بما يتيح للمواطن الاستفادة من الوحدة دون تحمل أعباء مالية كبيرة في البداية.

الإيجار لمدة تصل إلى 3 سنوات

وأوضح خطاب أن الطرح يستهدف بصورة أساسية الشباب محدودي الدخل والمقبلين على الزواج، مع طرح الوحدات بإيجارات تقل عن أسعار السوق، بما يوفر خيارًا سكنيًا أكثر ملاءمة للفئات المستهدفة.

وأشار إلى أن مدة الإيجار تصل إلى 3 سنوات وفقًا للنظام والشروط المنظمة للطرح.

كيف يتحول الإيجار إلى تملك؟

وبشأن نظام الإيجار المنتهي بالتملك، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان أن المستأجر يكون من حقه شراء الوحدة السكنية وفقًا للشروط والضوابط المحددة في كراسة الشروط.

وبموجب هذا النظام، تنتقل ملكية الوحدة إلى المستأجر بعد استيفاء المتطلبات والإجراءات المقررة، لتؤول الملكية إليه وإلى الورثة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

وأكد أن تنوع أنظمة الطرح بين الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين، وتوفير حلول سكنية تتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين.