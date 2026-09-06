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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

قامت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة ميدانية لمدينة العبور الجديدة لمتابعة مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة ومشروعات ترفيق الأراضي بالمدينة، ومنها مناطق الأمل، والشريط الخدمي، ومنطقة الطلائع سابقًا، بهدف الوقوف على الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق، ودفع معدلات الإنجاز،  استكمال خطط الأعمال بالمناطق المختلفة بالمدينة. 

وفي مستهل الزيارة، عقدت المهندسة راندة المنشاوي اجتماعًا موسعًا بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق، وكذا موقف الطلبات المقدمة لتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة للمدينة، وذلك بحضور  الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة يمثل أولوية ضمن خطة الوزارة لاستكمال أعمال التنمية العمرانية بتلك المدن، مشيرة إلى ضرورة الانتهاء من شبكات المرافق والطرق وفق أعلى مستويات الكفاءة بما يسهم في تهيئة الأراضي للاستفادة منها، ويدعم استقرار المواطنين المستفيدين من إجراءات التقنين، فضلًا عن تعزيز فرص التنمية والاستثمار بالمدن الجديدة.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أهمية التعامل المتكامل مع أعمال البنية الأساسية بمختلف المناطق بمدينة العبور الجديدة، مؤكدة ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وسرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات.

وخلال الاجتماع، اطلعت وزيرة الإسكان على عرض تفصيلي قدمه المهندس محمود مراد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، تناول الموقف التنفيذي لمشروعات الترفيق بالمجاورات المختلفة، ونسب الإنجاز المحققة، وما تم الانتهاء منه من أعمال، إلى جانب الموقف الحالي للأعمال الجاري تنفيذها، والبرامج الزمنية والخطط المستقبلية لاستكمال أعمال المرافق والطرق، وصولًا إلى الانتهاء من أعمال الترفيق وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

وشمل العرض على معدلات تنفيذ مشروعات المرافق، حيث تم الانتهاء من أعمال ترفيق 9438 قطعة أرض، فيما يجري حاليًا تنفيذ أعمال المرافق لنحو 23 ألف قطعة أرض جديدة، ومن المستهدف الانتهاء منها تباعًا وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة أن إجمالي مشروعات المرافق الجاري تنفيذها يبلغ 49 مشروعًا، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات جنيه، تشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء، إلى جانب طرح 31 مشروعًا جديدًا بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 9 مليارات جنيه، في إطار خطة متكاملة لاستكمال أعمال البنية التحتية وتعزيز جاهزية الأراضي للتنمية العمرانية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، في ختام الاجتماع، أهمية تكثيف معدلات العمل بالمناطق المضافة، والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات والقطاعات المعنية، بما يضمن سرعة الانتهاء من أعمال المرافق ورفع كفاءة شبكات الطرق والخدمات، تمهيدًا للاستفادة من الأراضي وتحقيق المستهدفات التنموية للمدينة.

الإسكان العبور الجديدة الأراضي المضافة الأمل شبكات مياه الشرب الصرف الصحي

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