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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري يعلن تفكيك خلية إرهابية في محافظة فارس

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

نجحت استخبارات الحرس الثوري الإيراني في محافظة فارس، في إلقاء القبض على شبكة مؤلفة من 8 أشخاص، مرتبطة بجماعات مناهضة للحكومة.

وبحسب الإعلام الإيراني ؛  فقد كان هؤلاء الأشخاص ، يعملون بتوجيه من تيار ملكي إرهابي وبشكل قائم على الأحياء، حيث أقدموا على اقتناء الأسلحة والتخطيط لإحداث قتلى خلال احتجاجات محتملة.

 كما شارك هؤلاء الأشخاص بشكل نشط في اضطرابات يناير 2026، وكانوا قد خططوا لتنفيذ أعمال من بينها مهاجمة مواقع باستخدام زجاجات المولوتوف، وإضرام النار في الإطارات، وإغلاق الطرق، وتخريب الممتلكات العامة، وغيرها من الأعمال.

ووفق الإعلام الإيراني ؛   فقد تم العثور في مخبئهم على كمية من الأسلحة النارية، إلى جانب الذخائر الخاصة بها.

إيران الحرس الثوري الإيراني استخبارات الحرس الثوري الإيراني محافظة فارس

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