إيران تضبط شحنة أسلحة وذخائر في أذربيجان الغربية

أعلن الحرس الثوري الإيراني ضبط شحنة من الأسلحة والذخائر في محافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي البلاد، في أحدث عملية أمنية تعلن عنها السلطات الإيرانية في المنطقة.

وتأتي العملية في وقت تشهد فيه إيران حالة من التوتر الأمني والعسكري المتصاعد، بالتزامن مع استمرار المواجهة مع الولايات المتحدة وتبادل الهجمات بين الجانبين. وتولي السلطات الإيرانية أهمية خاصة للمناطق الحدودية شمال غربي البلاد، باعتبارها مناطق حساسة أمنياً وقريبة من الحدود مع عدد من دول المنطقة.

ولم يكشف الحرس الثوري، وفق المعلومات المعلنة حتى الآن، عن تفاصيل دقيقة بشأن حجم الشحنة أو نوعية الأسلحة والذخائر المضبوطة، كما لم يعلن عن الجهة التي كانت تقف وراء نقلها أو الوجهة التي كانت متجهة إليها.

ويأتي الإعلان بالتزامن مع إعلان الحرس الثوري أيضاً عن إجراءات أمنية أخرى داخل البلاد، بينها اعتقال خلية مسلحة في محافظة فارس، قال إنها مرتبطة بالتيار الملكي وتضم 8 عناصر.

وتعكس هذه التطورات تشديد الأجهزة الأمنية الإيرانية إجراءاتها تحسباً لأي عمليات تهريب للأسلحة أو تحركات مسلحة، في ظل الظروف الأمنية شديدة الحساسية التي تمر بها البلاد.



