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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمعوا 15 مليون حنيه.. كيف ساهمت كفر عشما في إنقاذ حياة مُعلم المنوفية؟

أحمد خاطر
أحمد خاطر
محمود زيدان

ضرب أهالي قرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مثالاً في الشهامة والتكامل والقيم الإنسانية النبيلة التي تميز القرية المصرية الأصيلة، وذلك بعد أن جمعوا نحو 15 مليون جنيه لإنقاذ حياة معلم شاب من أبناء القرية، ليكلل الله فرحتهم بتماثله للشفاء التام، بعد أن أجريت له عملية جراحية دقيقة تمثلت في زراعة رئة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

المعلم أحمد خاطر يحكي التفاصيل

وروى المدرس أحمد عبد الوارث خاطر، ابن قرية كفر عشما بمركز الشهداء في محافظة المنوفية، تفاصيل رحلة معاناته الطويلة مع المرض والتي انتهت بإجراء عملية زراعة رئتين ناجحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن ما حدث معه يمثل الملحمة الأكثر إلهامًا وتكافلًا بين أبناء وطنه.

معاناة استمرت أعوامًا

وأوضح «خاطر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن رحلة مرضه بدأت منذ أواخر عام 2012 باعتلال واهتمام طبي إثر التهابات متكررة بالرئة، مستطردًا: «استمر التدهور سنة تلو الأخرى حتى أقر الأطباء بضرورة إجراء جراحة عاجلة لزراعة الرئتين، إلا أن العائق الأكبر تمثل في التكلفة المالية الباهظة التي بلغت 15 مليون جنيه مصري لإجراء الجراحة بمستشفى كليفلاند في أبوظبي بدولة الإمارات ».

مبلغ قياسي في 7 أسابيع 

وأضاف «خاطر»، أن المحنة تحولت إلى طاقة أمل بفضل تكاتف أسرته وأصدقائه وأهالي قرية كفر عشما ومركز الشهداء بالكامل، حيث أطلقت حملة شعبية موسعة بقيادة بيت مال المسلمين بكفر عشما، نجحت في جمع المبلغ المطلوبة كاملاً خلال 7 أسابيع فقط في رقم قياسي لم يتوقعه أحد.

15 ساعة داخل غرفة العمليات

وعن تفاصيل العملية، أشار إلى أنه غادر إلى أبوظبي في 12 يناير 2026، وخضع للجراحة المعقدة يوم 29 يناير 2026، والتي استمرت على مدار 15 ساعة متواصلة على يد فريق طبي متخصص يضم أكثر من 20 طبيبًا وفرد تمريض. وقد تكللت الجراحة بالنجاح، ليقضي بعدها أسبوعًا في العناية المركزة حتى تم نزع أجهزة الأكسجين والبدء في مرحلة التأهيل والمتابعة الدورية.

مناشدة للمسؤولين لتوفير العلاج

واختتم المدرس أحمد خاطر ، حديثه بمناشدة عاجلة إلى رئيس هيئة التأمين الصحي ومحافظ المنوفية، طالبًا التسهيل في إجراءات الحصول على أدوية ما بعد الزراعة، لافتًا إلى أن العلاج يتطلب مبالغ كبيرة ومتابعة منتظمة، وأن توفيره عبر مظلة التأمين الصحي سيسهم في استكمال مسيرة تعافيه دون أعباء إضافية.

كفر عشما الشهداء المنوفية أهالي المنوفية

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