برشلونة يتقدم بثنائية على فالنسيا في الشوط الأول بالدوري الإسباني

تقدم فريق برشلونة على نظيره فالنسيا، بثنائية نظيفة، في الشوط الأول، من المباراة التي تُقام بينهما، في إطار الجولة الرابعة ببطولة الدوري الإسباني.

وجاءت ثنائية برشلونة عن طريق لامين يامال وفيرمين لوبيز في الدقيقتين 6، 22.

وشهد التشكيل الأساسي غياب الدولي المصري حمزة عبد الكريم ، وتواجده على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: إريك جارسيا، باو كوبارسي، جيرارد مارتين، تشافي إسبارت.

خط الوسط المدافع: رودري، بيدري جونزاليس، لامين يامال، فيرمين لوبيز، أنتوني جوردون.

خط الهجوم: رافينيا دياز.

ويتصدر فريق برشلونة الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما يأتي فريق فالنسيا في المركز 18 بنقطة واحدة.