قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خدم بالجيش الإسرائيلي وزار إيران.. اعتقال مؤرخ روسي بتهمة التجسس لصالح طهران
رحل باكيًا في حب ابنه.. اللحظات الأخيرة لمعتمر قنا ضحية حادث الأتوبيس بالسعودية
قبل الشتاء.. استشاري مناعة تكشف أهم اللقاحات لحماية الأطفال من نزلات البرد والأمراض التنفسية
برشلونة يكتسح فالنسيا بخماسية نظيفة في الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا | 5 غيابات مؤكدة لريال مدريد قبل صدامه مع إنتر ميلان
من المزرعة للمستهلك.. تراجع كبير في أسعار الفراخ والبيض
الدوري الإنجليزي| التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين أرسنال وتشيلسي
البرلمان العربي يدين مخططات تهجير الفلسطينيين
مقتل 3 أشخاص في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة على النبطية جنوب لبنان
الجزائر تودع الطفل أيوب.. تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بعد انتشاله من بئر
الكويت .. حبس 3 نواب بتهمة الإساءة للذات الأميرية وللقضاء
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 37
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لماذا لا تتسرب ملايين براميل النفط عند استهداف الناقلات في هرمز؟

خطر بيئي
خطر بيئي
ملك ريان

يثير استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز تساؤلات حول مصير ملايين البراميل التي تحملها هذه السفن، ولماذا لا يؤدي تعرضها لهجمات أو مقذوفات بالضرورة إلى تسرب كميات هائلة من النفط إلى مياه الخليج.

والسبب الرئيسي يعود إلى التصميم الهندسي لناقلات النفط الحديثة. فمعظم الناقلات الكبيرة مجهزة بهياكل مزدوجة، إذ يوجد غلاف خارجي يفصل بينه وبين خزانات الشحن الداخلية فراغ أو مساحة حماية، ما يقلل احتمالات وصول الأضرار الخارجية مباشرة إلى خزانات النفط.

كما أن الناقلة لا تكون عبارة عن خزان واحد ضخم، وإنما تضم عددًا من الخزانات المنفصلة. ولذلك، حتى في حال حدوث اختراق، قد يقتصر التسرب على خزان أو جزء محدد من الحمولة، بدلًا من فقدان كامل الشحنة.

ويلعب مكان الإصابة وطبيعتها دورًا حاسمًا أيضًا. فإذا أصابت الضربة الجزء العلوي من السفينة أو مناطق غير مخصصة لتخزين النفط، فقد تتعرض الناقلة لأضرار كبيرة أو حريق دون أن يحدث تسرب واسع للحمولة. أما إصابة خزانات الشحن مباشرة، وخصوصًا أسفل خط المياه، فقد ترفع بشكل كبير من خطر التسرب.

وتتضمن الناقلات كذلك أنظمة لعزل الخزانات والسيطرة على الأضرار، فيما تتخذ أطقم السفن إجراءات طارئة لمحاولة احتواء أي تسرب ومنع انتقاله إلى خزانات أخرى.

ومع ذلك، فإن عدم حدوث تسرب نفطي كبير لا يعني أن الهجمات بلا مخاطر بيئية. فاختراق خزانات الشحن أو اشتعال النفط يمكن أن يؤدي إلى تلوث خطير، خصوصًا في منطقة شديدة الحساسية مثل الخليج العربي ومضيق هرمز.

وتكشف هذه الحوادث أن كمية النفط الهائلة على متن الناقلة لا تعني بالضرورة أن استهدافها سيطلقها بالكامل في البحر؛ فالتصميم الهندسي للسفينة، وموقع الإصابة، وشدة الضرر، وسرعة تدخل الطاقم، كلها عوامل تحدد حجم التسرب المحتمل


 

عاجل عواجل النفط متن الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة صيادلة الجيزة وعلا شوشة.. فيديو

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

احذر هذه الأخطاء مع عداد الكهرباء أبو كارت.. قد تصل إلى محضر سرقة وغرامة

دواجن بيضاء وبيض

11 جنيهًا دفعة واحدة .. صعود قوي في سعر الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الخطوات وموعد إعلان الترشيحات

ترشيحاتنا

زد

تشكيل زد لمواجهة تيليكوم الجيبوتي في الكونفدرالية

لامين يمال

بعمر 19 عامًا فقط.. لامين يامال يصل إلى المساهمة رقم 99 في مسيرته مع برشلونة

امينه

أمينة عرفي تفوز ببطولة لندن كلاسيك للأسكواش

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد