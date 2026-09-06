برشلونة يكتسح فالنسيا بخماسية نظيفة في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة فوزًا كبيرًا على مضيفه فالنسيا بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وقدم برشلونة عرضًا هجوميًا قويًا على ملعب «ميستايا»، وفرض سيطرته على مجريات اللقاء، ليحسم المواجهة بخماسية نظيفة ويواصل انطلاقته القوية في الموسم.

وافتتح النجم الشاب لامين يامال التسجيل مبكرًا، قبل أن يضيف فيرمين لوبيز الهدف الثاني، لينهي الفريق الكتالوني الشوط الأول بأفضلية واضحة.

وفي الشوط الثاني، واصل برشلونة ضغطه الهجومي، وتمكن رافينيا من تسجيل الهدف الثالث، قبل أن يضيف بيدري الهدف الرابع، ثم عاد لامين يامال ليسجل هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه، ليكتمل الانتصار الكاسح.

وشهدت المباراة إلغاء هدف آخر لصالح لامين يامال بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» بداعي التسلل، إلا أن ذلك لم يمنع اللاعب الشاب من التألق وتسجيل ثنائية في اللقاء.

وبهذا الانتصار، يواصل برشلونة عروضه القوية في الدوري الإسباني، بعدما حقق الفوز في مبارياته الأربع الأولى بالمسابقة.