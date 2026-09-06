وزارة الخارجية تتابع حادث سير حافلة المعتمرين بمكة المكرمة

وجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج القنصلية المصرية في جدة لمتابعة حادث السير الذي تعرضت له حافلة تقل معتمرين مصريين قرب مدينة الجموم السعودية، وكانت في طريقها من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة مساء أمس، وبذل كافة المساعي للاطمئنان على المصابين وتقديم كافة أوجه المساعدة القنصلية والقانونية لهم.

وكانت الحافلة تقل على متنها ٤٧ معتمراً مصرياً في الطريق من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وأسفر الحادث عن وفاة اثنين من المعتمرين وإصابة ٢٥ مواطناً مصرياً بإصابات تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، ومن بينهم ٧ حالات في العناية المركزة. كما تم إسعاف باقي المعتمرين وغادروا المستشفيات، وتم تسكينهم في الفنادق المخصصة لهم في مكة المكرمة.

وقامت القنصلية المصرية في جدة بإيفاد وفد من مسئولي القنصلية إلى مكان الحادث، والذي اطمأن على سلامة المعتمرين في المستشفيات التي يتلقون العلاج بها، وتم تيسير إجراء اتصالات بذويهم في مصر لطمأنتهم، وإنهاء إجراءات دفن المتوفين، والمتابعة مع الجهات السعودية للتحقيقات الجارية للوقوف على أسباب الحادث.

وتتقدم وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج بخالص التعازي إلى أسر المتوفين، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، كما تعرب عن خالص التقدير للسلطات السعودية على سرعة استجابتها وتعاملها مع الحادث، وما قدمته من رعاية طبية ومساعدة للمعتمرين. وتؤكد الوزارة استمرار تقديم الرعاية والمساعدة لباقي المعتمرين لحين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، والمتابعة مع كافة الجهات المعنية لضمان حقوق المتوفين والمصابين.