وزير الخارجية: دعم التنمية في أفريقيا يمثل أولوية ثابتة للسياسة الخارجية المصرية

استقبل بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحافظ مصر لدى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، يوم الأحد ١٦ أغسطس، فهد الدوسري رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمصرف، ودعم الشركات المصرية العاملة في أفريقيا، بما يسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية بالقارة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠.

أعرب وزير الخارجية عن الاعتزاز بالشراكة القائمة مع المصرف باعتباره إحدى الركائز الرئيسية للتعاون العربي-الأفريقي، مشدداً الحرص على مواصلة التعاون في دفع جهود التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي في دول القارة الأفريقية، مبرزا اللقاء الذي عقده مع رئيس مجلس إدارة المصرف في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مؤكداً أهمية البناء على ما تم التوصل إليه خلال اللقاء، والانتقال إلى مسارات تعاون تنفيذية محددة، بما يعزز التعاون بين مصر والمصرف في دعم جهود التنمية بالقارة، والاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأفريقية.

وأكد وزير الخارجية أن دعم التنمية في أفريقيا يمثل أولوية ثابتة للسياسة الخارجية المصرية، معرباً عن التطلع إلى توسيع مساهمة المصرف في المبادرات المصرية الرامية إلى دعم التنمية في القارة، وبصفة خاصة الآلية التمويلية المخصصة لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية، فضلًا عن برامج الدعم الفني وبناء القدرات التي تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لدعم المصرف لتعزيز التجارة البينية مع الدول الأفريقية، بالتعاون مع المؤسسات المصرفية المصرية، بما يشمل تمويل الصادرات والواردات وسلاسل الإمداد، وتوفير أدوات الضمان وتقاسم المخاطر، بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، ودعم تنفيذ مستهدفات اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

كما دعا وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة المصرف للمشاركة الفاعلة في منتدى أفريقيا للأعمال المقرر عقده بمدينة العلمين في أكتوبر ٢٠٢٦، بما يعزز الشراكة بين الجانبين ويدعم جهود تشجيع الاستثمار والتجارة بين مصر والدول الأفريقية.