أوديجارد بعد ثلاثية مانشستر سيتي: أرسنال يريد الفوز بكل شيء
أعرب النرويجي، مارتن أوديجارد، قائد فريق أرسنال عن سعادته بالفوز الكبير على مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف دون رد، مؤكدًا أن فريقه أظهر منذ بداية الموسم استعداده للمنافسة بقوة على جميع البطولات.
وقال أوديجارد - في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس" عقب المباراة اليوم /الأحد/- إن أرسنال مباراة كرة قدم رائعة وأداءً قويًا، معتبرًا أن الفوز بثلاثية يمثل أفضل طريقة ممكنة لبدء الموسم.
وأضاف قائد أرسنال ، أنه يسعى دائمًا إلى مساعدة الفريق قدر الإمكان من خلال تسجيل الأهداف وصناعتها، مشيرًا إلى رغبته في زيادة حصيلته التهديفية خلال الفترة المقبلة.
وتابع: "أظهرنا مستوانا اليوم وأكدنا أننا جاهزون وجادون، ونريد تكرار ما حققناه"، مشددًا على أن طموحات الفريق لا تتوقف عند تحقيق نتيجة إيجابية في بداية الموسم.
وأكد أوديجارد أن تذوق طعم النجاح يزيد رغبة اللاعبين في تكراره، قائلًا: "عندما تشعر بمدى روعة الأمر، ترغب في القيام به مرة أخرى".
واختتم قائد أرسنال تصريحاته بالتأكيد على حجم طموحات فريقه خلال الموسم، قائلًا: "نريد الفوز بكل شيء".