للمصريين.. 6 دول تقدم أموالا وحوافز للراغبين في الهجرة 2026.. اعرف المطلوب

تتصدر فرص الهجرة والعمل بالخارج اهتمامات كثير من الشباب المصري، خاصة مع ظهور برامج في عدد من الدول تستهدف جذب السكان والعمالة وأصحاب المشروعات إلى المناطق الريفية والمدن الصغيرة التي تعاني انخفاض أعداد السكان.

وتتنوع هذه البرامج بين حوافز مالية للسكن والانتقال، ومنح لتجديد المنازل، وفرص للعمل في المناطق الريفية، وبرامج لدعم رواد الأعمال والعاملين عن بُعد، إلا أن الحصول على أحد هذه الحوافز لا يعني تلقائيًا منح المتقدم حق الهجرة أو الإقامة، إذ تظل التأشيرات وشروط الإقامة والعمل خاضعة للقوانين الرسمية لكل دولة.

إيطاليا.. دعم يصل إلى 15 ألف يورو

تقدم بعض المناطق الإيطالية حوافز لتشجيع الانتقال إلى القرى والمناطق الريفية التي تعاني انخفاض عدد السكان.

وفي جزيرة سردينيا، طرحت بعض المبادرات دعمًا يصل إلى 15 ألف يورو لشراء أو تجديد منزل في بلدات يقل عدد سكانها عن 3 آلاف نسمة، مع الالتزام بشروط محددة، من بينها الإقامة في المنطقة المستفيدة لفترة معينة.

كما شهدت مناطق أخرى، بينها توسكانا، برامج تستهدف تشجيع الانتقال إلى القرى الجبلية، مع تقديم مساعدات مالية يمكن أن تصل في بعض الحالات إلى 30 ألف يورو للمساهمة في تكاليف السكن أو أعمال الترميم، بحسب كل برنامج وشروطه.

وتظل الاستفادة من هذه المبادرات مرتبطة بمتطلبات الإقامة والهجرة المعمول بها في إيطاليا، ولا تمثل المنحة في حد ذاتها تأشيرة أو تصريحًا بالإقامة.

أيرلندا.. منح لتجديد المنازل تصل إلى 84 ألف يورو

تقدم أيرلندا حوافز ضمن مبادرات تستهدف إعادة استخدام العقارات الشاغرة والمنازل المهجورة، خاصة في الجزر والمناطق النائية.

وقد تصل قيمة الدعم المخصص لبعض مشروعات تجديد العقارات إلى 84 ألف يورو، وفقًا لحالة العقار وشروط البرنامج، بهدف تحويل المنازل غير المستغلة إلى مساكن صالحة للاستخدام.

لكن الراغبين في الاستفادة من هذه البرامج من خارج أيرلندا يحتاجون إلى استيفاء متطلبات الدخول والإقامة والعمل، إذ لا تمنح المساعدة المالية حق الإقامة بصورة تلقائية.

سويسرا.. حوافز مالية لجذب سكان جدد

تقدم بعض المناطق السويسرية حوافز لجذب سكان جدد، ومن أبرز الأمثلة قرية ألبينين، التي ارتبطت بمبادرة تقدم مبالغ مالية للأشخاص والعائلات الذين يستوفون شروط الاستقرار في القرية.

وتتضمن الحوافز مبالغ تصل إلى 25 ألف فرنك سويسري للشخص البالغ و10 آلاف فرنك لكل طفل، مع وجود شروط تتعلق بشراء عقار والإقامة في المنطقة لفترة طويلة.

وبالنسبة للمصريين وغيرهم من مواطني الدول خارج الاتحاد الأوروبي، فإن الاستفادة من أي برنامج محلي تظل مرتبطة أيضًا بالقواعد السويسرية الخاصة بالتأشيرات وتصاريح الإقامة والعمل.

إسبانيا.. فرص للبدو الرقميين وحوافز للمناطق الريفية

تعد إسبانيا من الدول التي تقدم مسارات للإقامة للعاملين عن بُعد من خلال تأشيرة البدو الرقميين، وهو ما يفتح فرصة أمام بعض العاملين في المجالات الرقمية والتكنولوجية الذين يستطيعون أداء وظائفهم من خارج مقر الشركة.

كما طرحت بعض المناطق الإسبانية، ومنها إكستريمادورا، حوافز تستهدف تشجيع الانتقال إلى القرى والمناطق الريفية، مع اختلاف قيمة الدعم وشروط الحصول عليه من برنامج إلى آخر.

وتبرز هذه الخيارات أمام أصحاب الوظائف التي يمكن تنفيذها عن بُعد، إلا أن المتقدم يحتاج إلى التأكد من استيفاء شروط التأشيرة والدخل والعمل قبل اتخاذ قرار الانتقال.

تشيلي.. دعم مالي لرواد الأعمال

وتقدم تشيلي فرصة مختلفة من خلال برامج دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وعلى رأسها مبادرات "Start-Up Chile".

وتتضمن بعض مسارات البرنامج منحًا وتمويلًا قد يصل إلى مبالغ كبيرة بحسب طبيعة المشروع والبرنامج ومرحلة الشركة، بهدف جذب أصحاب الأفكار والمشروعات الابتكارية إلى السوق التشيلية.

ويستطيع رواد الأعمال المصريون المهتمون بهذا المسار البحث عن البرامج التي تتناسب مع طبيعة مشروعاتهم، مع ضرورة مراجعة شروط التقديم والإقامة والتأشيرة، إذ تختلف المتطلبات بحسب المسار الذي يتقدم إليه صاحب المشروع.

اليابان.. فرص للعمل في المناطق الريفية

تواجه اليابان مشكلة انخفاض أعداد السكان في عدد من المناطق الريفية، ولذلك أطلقت برامج ومبادرات تستهدف تنشيط هذه المناطق وجذب العاملين إليها.

وتتضمن بعض البرامج فرصًا للعمل في مشروعات محلية ومبادرات للتنمية الإقليمية، مع رواتب ومزايا تختلف بحسب الوظيفة والمنطقة والبرنامج، وقد تمتد مدة بعض فرص العمل من عام إلى ثلاثة أعوام.

وتحتاج هذه الفرص إلى استيفاء شروط محددة، وقد تتطلب بعض الوظائف معرفة باللغة اليابانية والقدرة على الاندماج في المجتمع المحلي، إلى جانب الحصول على التأشيرة المناسبة.

هل هذه البرامج تعني الهجرة المجانية؟

رغم انتشار الحديث عن دول تمنح أموالًا للراغبين في الانتقال إليها، فإن الأمر لا يعني أن أي شخص يستطيع السفر والحصول على المال بمجرد التقدم.

فالبرامج تختلف بصورة كبيرة؛ بعضها مخصص للمواطنين أو المقيمين، وبعضها يستهدف أصحاب العقارات أو المشروعات، بينما توجد برامج أخرى مرتبطة بالعمل أو الاستثمار أو العمل عن بُعد.

لذلك يجب على أي شخص يفكر في الهجرة التأكد من المصدر الرسمي للبرنامج، والفئات المسموح لها بالتقديم، وقيمة الدعم الفعلية، وشروط الحصول عليه، ومتطلبات التأشيرة والإقامة قبل دفع أي رسوم أو اتخاذ خطوات للسفر.

ما الذي يجب أن يفعله المصري قبل التقديم؟

ويُنصح الراغب في الاستفادة من هذه الفرص بمراجعة المواقع الحكومية الرسمية للدولة والجهة التي تقدم البرنامج، والتأكد من أن البرنامج ما زال مفتوحًا للتقديم، وأن المصريين مؤهلون للاستفادة منه.

كما يجب عدم الخلط بين الحصول على منحة أو دعم مالي وبين الحصول على الإقامة، لأن لكل دولة نظامًا قانونيًا مستقلًا للهجرة وتصاريح العمل والإقامة.

وبذلك، تتنوع فرص الهجرة والعمل في 2026 بين الدعم السكني في القرى، وبرامج العمل في المناطق الريفية، وتأشيرات العاملين عن بُعد، ودعم الشركات الناشئة، لكن الاستفادة الحقيقية منها تتطلب اختيار البرنامج المناسب للمؤهلات والإمكانات الشخصية، ثم استيفاء شروط الهجرة والإقامة بصورة قانونية.