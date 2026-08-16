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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر تتصدر صادرات الفراولة المجمدة عالميًا بـ690 مليون دولار خلال 2025

صادرات
صادرات
ولاء عبد الكريم

واصلت مصر تعزيز مكانتها في سوق الفراولة المجمدة عالميًا، بعدما احتلت المركز الأول عالميًا في صادرات الفراولة المجمدة وفقًا للبند الجمركي HS Code 081110 خلال عام 2025، بقيمة صادرات بلغت نحو 690 مليون دولار، وبحجم صادرات وصل إلى حوالي 557 ألف طن.

وتستحوذ صادرات مصر من الفراولة المجمدة على نحو 36% من إجمالي الصادرات العالمية من هذا المنتج، بما يعكس قوة وتنافسية القطاع المصري وقدرته على تلبية الطلب المتزايد في الأسواق الدولية.

نمو قوي في الصادرات

شهدت صادرات الفراولة المجمدة المصرية نموًا ملحوظًا ومستدامًا خلال السنوات الماضية، إذ سجلت قيمة الصادرات معدل نمو سنوي مركب بلغ نحو 35% خلال الفترة من 2020 إلى 2025، فيما بلغ معدل النمو السنوي المركب في حجم الصادرات نحو 30% خلال الفترة نفسها.

كما ارتفعت قيمة صادرات الفراولة المجمدة المصرية بنسبة 80% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، في مؤشر على النمو القوي للقطاع وزيادة الطلب العالمي على المنتج المصري.

ألمانيا تتصدر الأسواق

وتتوزع صادرات مصر من الفراولة المجمدة على مجموعة واسعة من الأسواق العالمية في أوروبا وآسيا والأمريكتين ومناطق أخرى، مع تصدر ألمانيا قائمة أهم الأسواق المستقبلة للمنتج المصري خلال عام 2025.

وبلغت قيمة صادرات مصر من الفراولة المجمدة إلى ألمانيا نحو 92 مليون دولار، بما يمثل 13% من إجمالي صادرات مصر من المنتج.

وجاءت الصين في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 84 مليون دولار، تمثل 12% من الإجمالي، تلتها بولندا بقيمة 61 مليون دولار بنسبة 9%، ثم هولندا بقيمة 43 مليون دولار بنسبة 6%.

10 أسواق تستحوذ على 69%

وضمت قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للفراولة المجمدة المصرية خلال عام 2025 كلًا من روسيا بقيمة 42 مليون دولار بنسبة 6%، والبرازيل بقيمة 36 مليون دولار بنسبة 5%، وتركيا بقيمة 36 مليون دولار بنسبة 5%، والولايات المتحدة بقيمة 34 مليون دولار بنسبة 5%.

كما بلغت صادرات مصر إلى بلجيكا نحو 24 مليون دولار بنسبة 3%، وفرنسا نحو 23 مليون دولار بنسبة 3%.

وبذلك بلغ إجمالي قيمة صادرات مصر من الفراولة المجمدة إلى أكبر 10 أسواق تصديرية نحو 475 مليون دولار، بما يمثل حوالي 69% من إجمالي صادرات مصر من المنتج خلال عام 2025.

ويعكس هذا الأداء قوة تنافسية الفراولة المجمدة المصرية في الأسواق العالمية، إلى جانب تنوع الوجهات التصديرية وارتفاع الطلب على المنتجات المصرية، بما يعزز فرص استمرار نمو صادرات القطاع خلال السنوات المقبلة.

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