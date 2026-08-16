رئيس هيئة الاستثمار: المنطقة الاستثمارية ببنها توفر 2800 فرصة عمل

قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مركز خدمات المستثمرين في بنها يعد المركز رقم 15 ضمن المراكز المنتشرة في محافظات مصر.

جاء ذلك خلال افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها، اليوم الأحد بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وحسن رداد وزير العمل والدكتور المهندس حسام الدين أحمد عبد الفتاح — محافظ القليوبية.

وأضاف رئيس هيئة الاستثمار، أنه من المتوقع أن يخدم المركز 3 محافظات- القليوبية والغربية والمنوفية- ويضم 30 ألف ملف إذ سارعت جهات الدول المختلفة بإرسال ممثلين لها داخل المركز للتسهيل على المستثمر رحلته.

نظام استتثمارى مهم

وأكد أن المناطق الاستثمارية من النماذج التى تهتم بها الهيئة كنظام استثماري مهم مثل المناطق الحرة العامة والخاصة، إذ تخلق مزيد من الصناعات المكملة فرص في محيطها الجغرافي تعتمد علي الصناعات القائمة.

وأشار الدكتور محمد عوض، أن المنطقة الاستثمارية ببنها توفر نحو 2800 فرص عمل، من 52 مشروع تضم نحو 147 وحدة صناعية، مقام علي مساحة 86 فدان.

ويعقب فعاليات افتتاح مركز خدمات المستثمرين، وجولة تفقدية لورزاء الاستثمار والعمل ومحافظ القليوبية بالمنطقة الاستثمارية، وعدد من المشروعات والشركات العاملة بها.