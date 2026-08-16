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أمن الغربية يلقي القبض على خفير تعدى على فتاة من ذوي الهمم بطنطا والنيابة تحقق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أمن الغربية يلقي القبض على خفير تعدى على فتاة من ذوي الهمم بطنطا والنيابة تحقق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

 الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض علي خفير  بتهمه ارتكاب واقعة التعدي جنسيا علي فتاة من ذوي الهمم في نهاية العقد الثاني من عمرها بإحدى قري مركز طنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ  من شرطة النجده حول واقعة تعرض فتاة في نهاية العقد الثاني من عمرها تدعي "م.ا"18سنة بنطاق احدي قري دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل  


ونظرا لخطورة الواقعة كونها تعدي علي نفس البشرية وهتكون عرض جنسيا للفتاة عشرينية تشكل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية والعميد سامح نجيده رئيس مباحث المديرية وقاده المقدم محمد عميرة مفتش مباحث مركز طنطا لضبط المتهم مرتكب الواقعة .

ضبط المتهم  


وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الامنيه الثابتة والمتحركة تمكن الرائد محمد خطاب رئيس مباحث مركز طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المدعو "ا.ك"58سنة خفير شرطة وتم اقتياده الي ديوان مركز الشرطة وصدور قرار بفصلها إداريا.

فصل اداري 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية ضبط خفير تعدي جنسيا فتاة ذوي الهمم بطنطا

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