سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 .. وعيار 21 الآن

سجّلت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الأحد 16 أغسطس 2026، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة المعدن الأصفر في السوق المحلية والعالمية، وجاء سعر الذهب عيار 21، وهو الفئة الأكثر مبيعًا في محافظات مصر، عند 6255 جنيهًا للبيع و6200 جنيه للشراء، بينما تجاوز سعر الجنيه الذهب حاجز 50 ألف جنيه ليسجل 50040 جنيهًا للبيع و49600 جنيه للشراء، وفق البيانات الواردة عن أسعار بداية التعاملات اليوم.

وتحظى أسعار الذهب اليوم باهتمام واسع من جانب الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو السبائك، وكذلك المقبلين على بيع مدخراتهم من المعدن الأصفر، في ظل استمرار البحث عن سعر الذهب عيار 21 اليوم، وسعر الذهب عيار 24، وسعر الذهب عيار 18، إلى جانب سعر الجنيه الذهب وسعر أونصة الذهب، وتأتي هذه الأسعار في بداية تعاملات الأحد 16 أغسطس 2026 في وقت تواصل فيه الأسواق متابعة التطورات المؤثرة في حركة المعدن النفيس عالميًا ومحليًا.

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سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 7148.5 جنيه للبيع، و7085.75 جنيه للشراء، ويعد هذا العيار من أعلى درجات نقاء الذهب المتداولة في السوق، ولذلك يرتبط سعره بصورة مباشرة بمتابعة قيمة الذهب الخام وتطورات أسواق المعدن النفيس، بينما يختلف السعر النهائي للمشغولات الذهبية عن السعر المعلن للجرام بسبب اختلاف المنتجات وتكاليف التصنيع.

وبلغ سعر الذهب عيار 22 داخل محلات الصاغة نحو 6552.75 جنيه للبيع، و6495.25 جنيه للشراء، ويأتي هذا العيار ضمن الأعيرة التي يتابعها المتعاملون في سوق الذهب عند مقارنة مستويات الأسعار بين الفئات المختلفة، خصوصًا مع اختلاف نسبة الذهب الخالص في كل عيار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وصل سعر الذهب عيار 21، وهو الفئة الأكثر مبيعًا في محافظات مصر، إلى 6255 جنيهًا للبيع و6200 جنيه للشراء، ويعد هذا السعر من أبرز المؤشرات التي يبحث عنها المواطنون بصورة يومية عند متابعة سوق الصاغة، نظرًا إلى الانتشار الواسع للمشغولات المصنوعة من عيار 21 داخل السوق المصرية.

وتؤكد بيانات الأسعار المنشورة اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 أن سعر عيار 21 بدأ التعاملات عند المستوى نفسه الوارد في النص محل التقرير، مع متابعة السوق لتحركات المعدن الأصفر خلال ساعات التداول، وكانت أسعار الذهب قد استهلت تعاملات اليوم على استقرار نسبي بحسب تقارير منشورة اليوم عن السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة اليوم نحو 5361.5 جنيه للبيع، و5314.25 جنيه للشراء، ويأتي عيار 18 ضمن الأعيرة التي تحظى باهتمام شريحة من المشترين، خصوصًا عند البحث عن مشغولات ذهبية بأسعار أقل من الأعيرة الأعلى من حيث نسبة الذهب الخالص.

ويعتمد تحديد القيمة النهائية للمشغولات الذهبية التي يشتريها المستهلك على أكثر من عنصر، ولذلك فإن السعر المعلن للجرام لا يمثل بالضرورة القيمة النهائية التي يدفعها المشتري في محل الصاغة، إلا أن سعر الجرام يظل المؤشر الأساسي الذي تبدأ منه عملية احتساب قيمة القطعة الذهبية.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 50040 جنيهًا للبيع، و49600 جنيه للشراء، ليتجاوز بذلك مستوى 50 ألف جنيه بالنسبة إلى سعر البيع، وهو ما يجعله من أبرز مؤشرات حركة الذهب التي تحظى بمتابعة الباحثين عن أسعار الذهب اليوم، سواء بهدف الاستثمار أو الادخار أو المقارنة بين شراء الجنيهات الذهبية والمشغولات.

وتشير البيانات المنشورة اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 إلى أن الجنيه الذهب بدأ التعاملات فوق مستوى 50 ألف جنيه، بالتزامن مع تسجيل جرام الذهب عيار 21 نحو 6255 جنيهًا للبيع و6200 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب اليوم في مصر

وصل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر إلى 4377.11 دولار للبيع، و4376.07 دولار للشراء، وتظل الأونصة العالمية من المؤشرات المهمة عند متابعة حركة الذهب، نظرًا إلى ارتباط السوق المحلية بالتطورات التي يشهدها المعدن النفيس في الأسواق العالمية، إلى جانب تأثير العوامل المحلية على الأسعار داخل السوق المصرية.

وتأتي متابعة سعر الأونصة بالتوازي مع متابعة سعر الدولار وحركة الأسواق العالمية، إذ يمكن أن تنعكس التغيرات الدولية على السوق المحلية، مع وجود عوامل أخرى تدخل في تحديد السعر النهائي للذهب داخل مصر.

ما العوامل المؤثرة في تسعير الذهب؟

تتأثر أسعار الذهب محليًا وعالميًا بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية والسياسية، وتأتي في مقدمتها حركة العرض والطلب، والأزمات السياسية والاقتصادية، والاحتياطيات الحكومية والبنوك المركزية، والمضاربات والأسواق المالية، إلى جانب الصراعات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية، كما يدخل التضخم وأسعار الفائدة وقوة الدولار الأمريكي ضمن أبرز العوامل المؤثرة في حركة المعدن الأصفر.

وتؤثر كذلك تكاليف التنقيب والتعدين في اقتصاديات إنتاج الذهب، بينما تظل حركة الأسواق العالمية من العناصر التي يراقبها المتعاملون بصورة مستمرة عند محاولة فهم اتجاهات الأسعار، ولذلك لا يعتمد تحديد سعر الذهب على عامل واحد فقط، وإنما يتأثر بمجموعة متشابكة من التطورات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية.

لماذا يهتم المصريون بسعر الذهب اليوم؟

يمثل الذهب بالنسبة إلى كثير من المواطنين وسيلة للادخار وحفظ القيمة، كما تحظى أسعاره باهتمام المقبلين على الزواج والأسر التي تخطط لشراء المشغولات الذهبية، إلى جانب المستثمرين الذين يتابعون تحركات المعدن الأصفر بحثًا عن أفضل توقيت للشراء أو البيع.

ويزداد البحث عن سعر الذهب اليوم في مصر مع كل تحديث جديد للأسواق، خصوصًا سعر عيار 21 باعتباره الأكثر انتشارًا ومبيعًا، إلى جانب سعر الجنيه الذهب الذي يستخدمه بعض المواطنين كأداة للادخار، وتظهر متابعة اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 استمرار الاهتمام بمستويات الأسعار المحلية بالتزامن مع التحركات العالمية للمعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم في مصر لجميع الأعيرة

توضح أسعار بداية تعاملات اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 أن سعر الذهب عيار 24 سجل 7148.5 جنيه للبيع و7085.75 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 6552.75 جنيه للبيع و6495.25 جنيه للشراء، وسجل عيار 21 نحو 6255 جنيهًا للبيع و6200 جنيه للشراء.

كما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5361.5 جنيه للبيع و5314.25 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 50040 جنيهًا للبيع و49600 جنيه للشراء، ووصل سعر أونصة الذهب إلى 4377.11 دولار للبيع و4376.07 دولار للشراء.

وتظل أسعار الذهب قابلة للتغير مع تحديثات السوق وحركة التعاملات، لذلك ينبغي للمتعاملين الراغبين في شراء الذهب أو بيعه التأكد من آخر سعر معلن وقت تنفيذ المعاملة، خاصةً أن الأسعار المنشورة تمثل توقيتًا محددًا من التعاملات ولا تعني ثباتها طوال اليوم.