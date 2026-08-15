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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة سحر رامي حقيقة تفكيرها في الاعتزال، موضحة أنها لا تفكر في الابتعاد عن الفن، كما تحدثت عن أسباب غيابها عن الشاشة في بعض الفترات. 

وقالت سحر رامي خلال لقائها في بودكاست Boom Shoot، الذي يذاع على قناة صدى البلد، تقديم المذيعة تقى الجيزاوي ، إنها لم تفكر في الاعتزال طوال مسيرتها الفنية، مؤكدة تمسكها بالاستمرار في العمل الفني. 

وأضافت سحر رامي ،قائلة: «عمري ما هعتزل أبداً غير لما أمشي في وقتي.. أموت وخلاص، لا عمري ما فكرت في الاعتزال خالص».

وعن أسباب ابتعادها عن الشاشة في بعض الفترات، أوضحت سحر رامي أن الأمر لا يرتبط برغبتها في الاختفاء أو الابتعاد عن الفن، ولكن بسبب عدم تلقيها عروضًا مناسبة، قائلة: «عشان محدش قال لي تعالي، بمنتهى البساطة كده».

ورفضت الفنانة وصف نفسها بأنها تعرضت للظلم خلال مشوارها الفني، مؤكدة أنها ترى أن لكل شخص نصيبه الذي كتبه الله له، قائلة: «مفيش حاجة اسمها مظلومة ومش مظلومة، باخد حقي في مكاني، باخد الـ24 قيراط بتوعي متقسمين في حاجات مختلفة مش بس الفن».

وأشارت سحر رامي إلى أن حياتها لا تقتصر على العمل الفني فقط، موضحة أنها تهتم أيضًا بأسرتها وأبنائها وحياتها الشخصية، وأضافت: «دنيتنا الفنانين مش مقتصرة على الفن، عندنا بيوت وعيال وأسرة وحياة متكاملة، الفن ده أنا بشتغل فنانة يعني بشتغل ممثلة، لكن أنا واحدة ست في الآخر وعندي ولدين وأرملة».

كما تحدثت عن طريقة تعاملها مع النجاح وما تحقق لها خلال مشوارها، مؤكدة أنها تفضل الاستمتاع بما تصل إليه دون الانشغال بما لم يحدث بعد، قائلة: «لما جالي النجاح ده كله أنا مبسوطة جدًا بيه ومبفكرش في اللي جاي.. يمكن ما يجيش يعني هقعد أشغل دماغي وأحرق دمي على حاجة ممكن متجيش».

سحر رامي تكشف عن رأيها فى تقديم حياتها فى عمل فني 

وعن الأعمال التى من الممكن إن تقدمها ، أوضحت سحر رامي أنها لا تحصر طموحها الفني في نوع محدد من الشخصيات، مؤكدة رغبتها في تقديم أدوار متنوعة ومختلفة عن الأنماط التي اعتاد الجمهور رؤيتها فيها، مشيرة إلى أنها سبق أن قدمت شخصيات لم يتوقع الجمهور أن تجسدها.

وقالت: «أنا نفسي أعمل كل الأدوار ونفسي حد يرى فيا مش بس نمط واحد، أنا عملت كتير أنماط شخصيات متغيرة مكنش حد يتوقع إن أنا أعملها»، مؤكدة أن اختيارها لأي دور يعتمد في المقام الأول على مدى ملاءمته لها من حيث السن والشكل والأداء. 

وتطرقت سحر رامي إلى مطالبات الجمهور بتقديم قصة حياتها في عمل فني، موضحة أن حياتها تحمل الكثير من التفاصيل والمواقف التي يمكن أن تصلح لعمل درامي، لكنها لا تتحمس حاليًا لتقديمها في فيلم أو مسلسل، قائلة: «قصة حياتي مليانة كتير أوي، مريت بحاجات كتير أوي، وعندي ماتريال، فكنت دايمًا أقول والله أنا قصة حياتي تنفع فيلم».

وأضافت: “معتقدش إن أنا متحمسة أوي للحكاية إن أنا أعمل قصة حياتي فيلم، مش لازم يعني.. ممكن أعمل برنامج أقعد أحكي فيه حكايات” .

أعمال سحر رامي 

وكانت شاركت الفنانة سحر رامي فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسلي توابع واتنين غيرنا. 

أبطال مسلسل “توابع”

يشارك في بطولة مسلسل “توابع” عدد من النجوم، أبرزهم ريهام حجاج، أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، وهاني عادل، إلى جانب مجموعة من الفنانين.

أبطال مسلسل اتنين غيرنا

و مسلسل “اتنين غيرنا” من بطولة سحر رامي ، دينا الشربيني وآسر ياسين وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب. 

سحر رامي اعمال سحر رامي مسلسل آتنين غيرنا مسلسل توابع

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