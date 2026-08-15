التعاون والخليج يتعادلان سلبيًا في افتتاح مشوارهما بدوري روشن

حسم التعادل السلبي بنتيجة 0-0 مواجهة التعاون وضيفه الخليج، التي أقيمت مساء اليوم ، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» موسم 2026-2027.

وسجلت المباراة أول تعادل سلبي في النسخة الجديدة من دوري روشن، ليحصد كل فريق نقطة في مستهل مشواره بالمسابقة.

وشهد اللقاء الظهور الرسمي الأول للمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بقميص التعاون، عقب انضمامه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشهدت المباراة بعض الحالات التحكيمية المثيرة، أبرزها إلغاء هدف لصالح لاعب الخليج صالح العمري في الدقيقة 32 بداعي التسلل، إلى جانب تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء للفريق بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

وبهذا التعادل، يكتفي التعاون والخليج بحصد نقطة واحدة لكل منهما في الجولة الافتتاحية من منافسات الموسم الجديد.