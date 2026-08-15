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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يوسف النصيري يقود هجوم الاتحاد أمام الخلود في الدوري السعودي

يوسف النصيري
يوسف النصيري
حسن العمدة

أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد التشكيل الأساسي لمواجهة الخلود، المقرر إقامتها اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2026-2027، في أول ظهور رسمي للعميد خلال الموسم الجديد.

ويأمل الاتحاد في استهل مشواره بالمسابقة بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل التغييرات التي طرأت على قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، ورغبة النادي في المنافسة بقوة على المراكز المتقدمة.

جاء تشكيل الاتحاد أمام الخلود على النحو التالي:

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: أحمد الجليدان، بيريرا، كيلر، فارس عابدي.

خط الوسط: فرحة الشمراني، ديون لوبي، حسام عوار.

خط الهجوم: موسى ديابي، يوسف النصيري، ستيفن بيرجوين.

الاتحاد الخلود دوري روشن السعودي للمحترفين

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