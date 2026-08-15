تامر أمين يشيد بطالبة "طب" خاطرَت بحياتها لإنقاذ مصابي انفجار مجمع أرابيلا بلازا

أشاد الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه «آخر النهار»، بموقف طالبة بكلية الطب، ظهرت خلال حادث انفجار مجمع «أرابيلا بلازا» بالتجمع الخامس، وهي تتجه إلى موقع الحادث للمساعدة في إنقاذ المصابين، بدلًا من الهروب مع المتواجدين.

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وأوضح أن الطالبة حاولت تقديم المساعدة للمصابين مستفيدة من دراستها الطبية، في موقف وصفه بالشجاع والإنساني، مشيرًا إلى أن مقطع الفيديو الذي وثق تصرفها حظي بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقارن تامر أمين بين هذه الواقعة وواقعة الفتاة التي ظهرت من نافذة السيارة، مؤكدًا أن ليس كل ترند متشابهًا؛ فهناك ترند يسيء لصاحبه، وآخر يشرفه ويرفع رأسه.