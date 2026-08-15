أحمد موسى : طرابزون دخله 12 مليون يورو بعد 4 أيام من انضمام محمد صلاح

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاركة محمد صلاح الأولى مع نادي طرابزون سبور في أولى مباريات الدوري التركي، قائلا:" أول مرة في حياتي اتفرج على الدوري التركي ".



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" 40 دولة حول العالم نقلت مباراة طرابزون سبور على الهواء ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"شبكة بين إن سبورت تنقل مباريات الدوري التركي بسبب محمد صلاح ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" محمد صلاح أسطورة حقيقية والإعلام التركي معندوش حاجة غير محمد صلاح والإعلام كله سايب ماتش طرابزون وبيتكلم عن محمد صلاح".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الإعلام الدولي كله بيتكلم عن مشاركة محمد صلاح مع طرابزون في الدوري التركي حتى في إنجلترا"، مضيفا:" طرابزون باع 25 الف اشتراك لأول مرة في تاريخه بعد قدوم محمد صلاح وبعد 4 أيام من انضمام محمد صلاح لطرابزون دخل للنادي 12 مليون يورو ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" جماهير الأندية المنافسة لـ طرابزون بتشتري قميص محمد صلاح ".

