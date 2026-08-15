فرج عامر: محمد صلاح لم يكن محظوظًا.. وطرابزون فريق متوسط

علق فرج عامر على الظهور الأول لمحمد صلاح مع طرابزون سبور، عقب مواجهة قاسم باشا في افتتاح الدوري التركي، مؤكدًا أن النجم المصري لم يحالفه التوفيق خلال المباراة، بعدما أهدر أكثر من فرصة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: «مباراة صلاح الأولى مع طرابزون انتهت، صلاح لم يكن محظوظًا، أضاع أكثر من فرصة».

وأضاف: «طرابزون فريق متوسط، أعتقد أن هناك أندية مصرية ممكن تهزمه، بالرغم من وجود محترفين مستواهم عالٍ».

وتابع: «لكن الدوري التركي له عالمه، ولسه لم نتعود عليه، وأتمنى أن يكون القادم أفضل».