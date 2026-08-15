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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هتافات عنصرية ضد محمد صلاح من جماهير بشكتاش خلال مراسم تقديم فلاهوفيتش

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

أثارت جماهير بشكتاش التركي حالة واسعة من الجدل، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن هتافات مسيئة وعنصرية استهدفت الدولي المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور، خلال مراسم تقديم الصربي دوشان فلاهوفيتش، صفقة الفريق الجديدة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يوثق الهتافات التي أطلقها بعض مشجعي بشكتاش تجاه محمد صلاح، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات داخل الأوساط الرياضية التركية.

بشكتاش ارتبط بضم محمد صلاح

وكان اسم محمد صلاح قد ارتبط خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف بشكتاش، حيث دخل النادي التركي في مفاوضات مع اللاعب، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، بسبب وجود خلافات حول المقابل المالي.

وفي النهاية، حسم محمد صلاح مستقبله بالانضمام إلى صفوف طرابزون سبور، ليبدأ تجربة جديدة في الدوري التركي خلال الموسم الحالي.

هتافات مسيئة ضد نجم طرابزون سبور

وبحسب ما أوردته صحيفة «Kuzey Ekspres» التركية، شهدت مراسم تقديم دوشان فلاهوفيتش إطلاق عدد من الهتافات المسيئة تجاه محمد صلاح من جانب بعض جماهير بشكتاش.

وتسبب تداول الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي في حالة من الغضب والانتقادات، خاصة أن الهتافات المنسوبة لبعض الجماهير تتعارض مع الصورة التي يسعى النادي التركي إلى ترسيخها، في ظل ارتباط بشكتاش بشعار «النادي المحترم».

 

بداية جديدة لمحمد صلاح في الدوري التركي

وتأتي الواقعة بالتزامن مع انطلاق تجربة محمد صلاح الجديدة مع طرابزون سبور، بعد انتقاله إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتترقب جماهير طرابزون سبور الظهور الأول للنجم المصري مع الفريق، وسط آمال كبيرة في أن يمثل إضافة قوية للفريق خلال منافسات الموسم الجديد، بعد سنوات حافلة بالتألق في الملاعب الأوروبية.

بشكتاش التركي بشكتاش مواقع التواصل الاجتماعي محمد صلاح طرابزون سبور فلاهوفيتش

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