هتافات عنصرية ضد محمد صلاح من جماهير بشكتاش خلال مراسم تقديم فلاهوفيتش

أثارت جماهير بشكتاش التركي حالة واسعة من الجدل، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن هتافات مسيئة وعنصرية استهدفت الدولي المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور، خلال مراسم تقديم الصربي دوشان فلاهوفيتش، صفقة الفريق الجديدة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يوثق الهتافات التي أطلقها بعض مشجعي بشكتاش تجاه محمد صلاح، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات داخل الأوساط الرياضية التركية.

"STADYUMU DOLDURAMADILAR SALAH'I AĞIZLARINA DOLADILAR"



Beşiktaş’ın Dusan Vlahovic için düzenlediği imza töreninde tribünlerden Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Mohamed Salah’a yönelik küfürlü tezahüratlar yükseldi.



Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede tepki çekerken,… pic.twitter.com/tWuioAuoB6 — Kuzey Ekspres (@Kuzeyekspres61) August 15, 2026

بشكتاش ارتبط بضم محمد صلاح

وكان اسم محمد صلاح قد ارتبط خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف بشكتاش، حيث دخل النادي التركي في مفاوضات مع اللاعب، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، بسبب وجود خلافات حول المقابل المالي.

وفي النهاية، حسم محمد صلاح مستقبله بالانضمام إلى صفوف طرابزون سبور، ليبدأ تجربة جديدة في الدوري التركي خلال الموسم الحالي.

"TRABZONSPOR TARAFTARININ TUTKUSU ÖNE ÇIKTI"



Trabzonspor’un Mohamed Salah için düzenlediği görkemli imza töreni ile Beşiktaş’ın Dusan Vlahovic organizasyonu sosyal medyada karşılaştırıldı.



Vlahovic’in törenine katılımın sınırlı kalması dikkati çekerken, Salah’ın Papara… pic.twitter.com/GE9pCHxy1B — Kuzey Ekspres (@Kuzeyekspres61) August 15, 2026

هتافات مسيئة ضد نجم طرابزون سبور

وبحسب ما أوردته صحيفة «Kuzey Ekspres» التركية، شهدت مراسم تقديم دوشان فلاهوفيتش إطلاق عدد من الهتافات المسيئة تجاه محمد صلاح من جانب بعض جماهير بشكتاش.

وتسبب تداول الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي في حالة من الغضب والانتقادات، خاصة أن الهتافات المنسوبة لبعض الجماهير تتعارض مع الصورة التي يسعى النادي التركي إلى ترسيخها، في ظل ارتباط بشكتاش بشعار «النادي المحترم».

بداية جديدة لمحمد صلاح في الدوري التركي

وتأتي الواقعة بالتزامن مع انطلاق تجربة محمد صلاح الجديدة مع طرابزون سبور، بعد انتقاله إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتترقب جماهير طرابزون سبور الظهور الأول للنجم المصري مع الفريق، وسط آمال كبيرة في أن يمثل إضافة قوية للفريق خلال منافسات الموسم الجديد، بعد سنوات حافلة بالتألق في الملاعب الأوروبية.