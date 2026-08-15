ريفويلتو SV الجديدة.. أسرع سيارة في تاريخ لامبورجيني

كشفت لامبورجيني عن ريفويلتو SV الجديدة خلال أسبوع مونتيري للسيارات، لتقدم نسخة أكثر تركيزًا على الأداء من ريفويلتو، مع تطويرات شملت منظومة الحركة ونظام التعليق وقدرات السيارة الديناميكية، مع إنتاج محدود، مما يجعلها النسخة الأسرع في تاريخ العلامة.

وحصلت ريفويلتو SV على نظام تعليق أعيد تطويره بهدف تحسين استجابة السيارة أثناء القيادة، مع استخدام ممتصات صدمات قابلة للضبط يدويًا مستمدة من خبرة لامبورجيني في سيارات سباقات GT3. وأسهمت هذه التعديلات في زيادة التماسك الجانبي بنسبة 10%، بينما ارتفعت رشاقة السيارة بنسبة 17% مقارنة بسيارة ريفويلتو العادية.

لامبورجيني ريفويلتو SV

منظومة هجينة بقوة 1,050 حصانًا

تجمع لامبورجيني ريفويلتو SV بين محرك V12 بسعة 6.5 لتر وثلاثة محركات كهربائية، مع ناقل حركة ثنائي القابض مكون من 8 سرعات، وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 1,050 حصانًا، بزيادة قدرها 49 حصانًا مقارنة بالنسخة السابقة، فيما يبلغ عزم الدوران 1,425 نيوتن متر. كما حصلت السيارة على بطارية ليثيوم أيون جديدة بسعة 7.3 كيلووات/ساعة لدعم المنظومة الهجينة.

لامبورجيني ريفويلتو SV

تسارع لامبورجيني ريفويلتو SV

تصل السرعة القصوى للسيارة لامبورجيني ريفويلتو SV إلى نحو 345 كم في الساعة، لتضعها هذه الأرقام ضمن أسرع سيارات لامبورجيني من حيث التسارع والسرعة القصوى، حيث تعكس أرقام الأداء التعديلات التي حصلت عليها ريفويلتوSV، إذ تنطلق من السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 2.4 ثانية فقط، بينما تحتاج إلى 6.7 ثانية للوصول إلى 200 كم في الساعة.

لامبورجيني ريفويلتو SV

نسخة محدودة بإنتاج 1,963 سيارة

تخطط لامبورجيني لإنتاج 1,963 نسخة فقط من ريفويلتو SV حول العالم، ما يحدد أعداد السيارة منذ البداية ويجعلها إصدارًا محدود الإنتاج، ومع الجمع بين محرك V12 والمنظومة الكهربائية والقوة البالغة 1,050 حصانًا، إلى جانب التعديلات التي طالت نظام التعليق والتماسك، تمثل ريفويلتو SV تطويرًا مباشرًا لقدرات ريفويلتو في اتجاه أكثر تركيزًا على الأداء والأكثر قوة في عالم السرعة.