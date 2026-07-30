أسعار لامبورجيني اوروس 2026 في السعودية .. صور

كشفت شركة لامبورجيني عن طرازها الجديد لامبورجيني اوروس موديل 2026، وتنتمي اوروس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجمع بين الأداء الميكانيكي الخارق ولمسات الترفيه المتطورة .

لامبورجيني اوروس موديل 2026

تأتي سيارة لامبورجيني اوروس موديل 2026 بتصميم خارجي ممتد ومستوحى من عالم المغامرات، وذلك يمنح السيارة مظهر هجومي قوي، ويعزز حضور طراز لامبورجيني اوروس.

مواصفات لامبورجيني اوروس موديل 2026

لامبورجيني اوروس موديل 2026

زودت سيارة لامبورجيني اوروس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، طلاء خارجي مميز يمزج بين اللون الأخضر العسكري ورسومات الرقم 117 على الجوانب، وبها زوائد رياضية عريضة من ألياف الكربون، وبها فتحات تهوية ممتدة لضمان أعلى مستويات التبريد لشبكة المحرك.

لامبورجيني اوروس موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة لامبورجيني اوروس موديل 2026 بها، جنوط خفيفة الوزن مقاس 22 بوصة في الأمام و23 بوصة في الخلف مع تعليق هوائي متكيف مع كافة الطرقات.

محرك لامبورجيني اوروس موديل 2026

لامبورجيني اوروس موديل 2026

تحصل سيارة لامبورجيني اوروس موديل 2026 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي توين تيربو، مقترن بمحرك كهربائي يولد قوة إجمالية 789 حصان، وبها عزم دوران 950 نيوتن/متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة 3.4 ثانية فقط ، وتصل سرعتها القصوي إلي 312 كم/ساعة، وتوفر البطارية مدى قيادة كهربائي خالص يبلغ 60 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر لامبورجيني اوروس موديل 2026

لامبورجيني اوروس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة لامبورجيني اوروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر مليون و 150 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لامبورجيني اوروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر مليون و 400 ألف ريال سعودي .

الفئة الأولي من سيارة لامبورجيني اوروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر مليون و 500 ألف ريال سعودي .