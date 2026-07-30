شاهد| مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027

كشفت شركة Mercedes-Benz عن طرازها الجديد مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027 ، وتنتمي GLS 680 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027

محرك مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027

تحصل سيارة مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 4000 سي سي تيون يتربو، ومدعوم بمولد بادئ تشغيل من الجيل الثاني، وتنتج قوة 603 حصان، وعزم دوران 850 نيوتن/ متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027

زودت سيارة مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق هوائي Airmatic، وبها نظام توجيه محدث، وبها نظام E-Active Body Control الفائق الذي يتحكم ديناميكياً بضغط كل زنبرك وممتص صدمات على حدة لإلغاء التمايل والتأرجح .

مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027 بها، واجهة بإطار مضيء محيط بالشبك الأمامي وشعار مايباخ المضيء، ورمز نجمة مرسيدس البارز على الكبوت المضيء، وبها جنوط مقاس 22 بوصه بآلية محامل كروية دقيقة تسمح لثبات غطاء الشعار المركزي لمرسيدس في وضع عمودي دائم أثناء دوران العجلة، وبها شاشة MBUX Superscreen، وبها تفاصيل ذهبية ومساج متطور، وبها مسرح صوتي .

سعر مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027

مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 680 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 693 ألف ريال سعودي .

تاريخ مرسيدس في صناعة السيارات

في عام 1886 صمم المهندس كارل بنز سيارة "بنز باتنت موتورفاجن" التي تعتبر أول سيارة تعمل بالبنزين في التاريخ.1886، وابتكر جوتليب دايملر وزميله مايباخ محرك احتراق داخلي سريع، ووضعاه في عربة، لتبدأ مسيرة الشركتين المنفصلتين.

مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027

وفي عام 1901 ظهر اسم "مرسيدس" لأول مرة على سيارة "مرسيدس 35 حصان"، والتي صممها دايملر بناءً على طلب تاجر السيارات إميل جيلينيك تخليداً لابنته مرسيدس.