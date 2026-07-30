قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احترموا مشاعر عائلته.. ميلان يكشف حقيقة وفاة أسطورته فرانكو باريزي
أكسيوس: الجيش الأمريكي ينفذ غارات جوية داخل إيران
تطورات جديدة في أزمة رضيع الزقازيق.. الأب يرفض استلام الجثمان بدون تحاليل DNA
موجة تصعيد روسية.. أوكرانيون يهرعون إلى الملاجئ مع دوي هجمات صاروخية جديدة
آخر تطورات الحرب.. القيادة المركزية الأمريكية تعد خطة لحملة عسكرية عقابية ضد إيران
أجواء شديدة الحرارة والرطوبة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس
لغز اختفاء جثمان رضيع بالشرقية| الأم تستغيث: ابني راح فين.. وإدارة المستشفى ترد
هل يصح وضوء النقاش مع وجود بقايا الدهان على يديه؟ دار الإفتاء تجيب
البابا تواضروس: الاستقامة تصنع السلام مع النفس والله والناس
أولى جلسات محاكمة 57 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس.. السبت
زياد ياسر السابع على الجمهورية علمي رياضة: لم أعتمد على الدروس الخصوصية
نهاية استعراض الموتوسيكلات.. حبس 3 أشخاص عرضوا حياة المواطنين للخطر بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027

مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027
مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027
إبراهيم القادري
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشفت شركة Mercedes-Benz عن طرازها الجديد مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027 ، وتنتمي GLS 680 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027

محرك مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027

تحصل سيارة مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 4000 سي سي تيون يتربو، ومدعوم بمولد بادئ تشغيل من الجيل الثاني، وتنتج قوة 603 حصان، وعزم دوران 850 نيوتن/ متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027

زودت سيارة مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق هوائي Airmatic، وبها نظام توجيه محدث، وبها نظام E-Active Body Control الفائق الذي يتحكم ديناميكياً بضغط كل زنبرك وممتص صدمات على حدة لإلغاء التمايل والتأرجح .

مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027 بها، واجهة بإطار مضيء محيط بالشبك الأمامي وشعار مايباخ المضيء، ورمز نجمة مرسيدس البارز على الكبوت المضيء، وبها جنوط مقاس 22 بوصه بآلية محامل كروية دقيقة تسمح لثبات غطاء الشعار المركزي لمرسيدس في وضع عمودي دائم أثناء دوران العجلة، وبها شاشة MBUX Superscreen، وبها تفاصيل ذهبية ومساج متطور، وبها مسرح صوتي .

سعر مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027

مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 680 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 693 ألف ريال سعودي .

تاريخ مرسيدس في صناعة السيارات

في عام 1886 صمم المهندس كارل بنز سيارة "بنز باتنت موتورفاجن" التي تعتبر أول سيارة تعمل بالبنزين في التاريخ.1886، وابتكر جوتليب دايملر وزميله مايباخ محرك احتراق داخلي سريع، ووضعاه في عربة، لتبدأ مسيرة الشركتين المنفصلتين.

مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027

وفي عام 1901 ظهر اسم "مرسيدس" لأول مرة على سيارة "مرسيدس 35 حصان"، والتي صممها دايملر بناءً على طلب تاجر السيارات إميل جيلينيك تخليداً لابنته مرسيدس.

شركة Mercedes Benz مرسيدس مايباخ GLS 680 السيارات الـ SUV الرياضية مايباخ GLS 680 موديل 2027 مايباخ GLS 680 GLS 680 سعر مرسيدس مايباخ GLS 680

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الكليات 2026

تنسيق الكليات2026.. قائمة معاهد تقبل من 50%

وزير التربية والتعليم

التعليم ترد على محاولات التشكيك في نتيجة الثانوية العامة 2026 لطلاب مدرسة فاقوس..وتفجر مفاجأة

تنسيق حاسبات ومعلومات2025

يبدأ من 83.4%.. تنسيق حاسبات ومعلومات 2025

وزير التربية والتعليم

التعليم: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد المشككين في نتيجة الثانوية العامة بالسوشيال ميديا

تنسيق الجامعات 2026

لطلاب الثانوية العامة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي

مجلس الوزراء

«العمل عن بُعد مستمر».. قرار مرتقب لمجلس الوزراء بشأن العمل أون لاين في أغسطس 2026

الجامعات الأهلية

خريطة الأمل بعد الثانوية.. ننشر الدليل الشامل لمصروفات الجامعات الأهلية 2026

الغندور والعمايرة

مفيش علاقة.. الغندور يثير الجدل بشأن رعاية الأهلي.. ورد فعل صادم من عامر العمايرة

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

في اجتماع الأربعاء.. البابا تواضروس يشرح "قانون الاستقامة" ضمن سلسلة قوانين روحية للحياة

قداسة البابا تواضروس

قداسة البابا تواضروس يهنئ الناجحين في الثانوية العامة

الراهب القمص ثاؤفيلس البرموسي

وفاة الراهب القمص ثاؤفيلس البرموسي الذي عاصر 4 من الآباء البطاركة

بالصور

بوسي تثير الجدل بفستان جريء| شاهد

بوسي تثير الجدل بفستان جرئ|شاهد
بوسي تثير الجدل بفستان جرئ|شاهد
بوسي تثير الجدل بفستان جرئ|شاهد

بعد تصريحات والدته.. زيكو رفقة زوجته فى لحظات رومانسية

زيكو رفقة زوجته فى لحظات رومانسة
زيكو رفقة زوجته فى لحظات رومانسة
زيكو رفقة زوجته فى لحظات رومانسة

تثير الجدل بـ كاش مايوه شفاف.. إطلالة جديدة لـ بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تثير الجدل بـ كاش مايوه شفاف
بسمة بوسيل تثير الجدل بـ كاش مايوه شفاف
بسمة بوسيل تثير الجدل بـ كاش مايوه شفاف

طريقة عمل الكركديه صحي بدون سكر

طريقة عمل الكركديه صحي بدون سكر
طريقة عمل الكركديه صحي بدون سكر
طريقة عمل الكركديه صحي بدون سكر

فيديو

كريم سامي مغاوري

كريم سامي مغاوري: أحضر لمسلسل «بيت بابا».. ولم أحسم وجودي في رمضان 2027 |فيديو

عمر محمد رياض

عمر محمد رياض: شهيرة تتمنى العودة بعمل يليق بتاريخها.. وأراهن على نجاح «تروما» |فيديو

أحمد بتشان

أمل ضعيف.. أحمد بتشان يطرح أغنيته الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد