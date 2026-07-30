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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميتسوبيشي باجيرو 2027 تظهر لأول مرة

ميتسوبيشي باجيرو 2027
ميتسوبيشي باجيرو 2027
إبراهيم القادري
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلنت شركة ميتسوبيشي عن طرازها الجديد ميتسوبيشي باجيرو موديل 2027، وتنتمي باجيرو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، تويوتا لاندكروزر ونيسان باترول .

سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2027 الـ suv الجديدة 

مواصفات ميتسوبيشي باجيرو موديل 2027

زودت سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق يناسب شخصية السيارة كسيارة SUV مخصصة للطرق الوعرة والرحلات الطويلة، وتقديم مستويات أعلى من الراحة والثبات دون التخلي عن إمكانات القيادة خارج الطرق الممهدة.

محرك ميتسوبيشي باجيرو موديل 2027

سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2027 الـ suv الجديدة 

تحصل سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2027 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2400 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 201 حصان، وعزم دوران 470 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، بجانب محركين كهربائيين مع بطارية ليثيوم أيون، لتنتج قوة إجمالية تبلغ 248 حصان .

تاريخ شركة ميتسوبيشي في صناعة السيارات

سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2027 الـ suv الجديدة 

في عام 1971 تم إنتاج موديل A المصنوع يدويًا بالكامل والذي توقف إنتاجه، وعام 1934 تم اندماج قسم بناء السفن مع الطائرات لتشكيل شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.

سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2027 الـ suv الجديدة 

وفي عام 1960 تمت العودة القوية لصناعة السيارات عبر إطلاق السيارة الصغيرة "ميتسوبيشي 500"، وفي عام 1970 تم انفصال قسم السيارات رسمياً ليصبح شركة ميتسوبيشي موتورز المستقلة.

وفي التسعينيات حقيق ميتسوبيشي شهرة عالمية واسعة بفضل طرازات الدفع الرباعي والرياضية مثل "باجيرو" و"لانسر إيفولوشن"، وفي عام 2017 تم الاحتفال بالذكرى السنوية المائة على بدء مسيرة تصنيع أول سيارة .

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